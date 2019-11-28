鵝肝派有素的？KAFNU餐廳用台灣食材展現新美式料理

2019-11-28 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



如果想要聚餐吃美食，又有新去處可去。KAFNU TAIPEI旗下的KAFNU Restaurant & Bar即日起正式開幕，邀請台裔美籍的呂學明（Timothy Lu）擔任主廚，推出「新美式料理」，使用台灣食材結合西方飲食文化，設計出像素的手工鴨肝派、炸宮保花椰菜、義大利車輪餃等，價位210元到410元間。

新型態城市社交部落KAFNU TAIPEI旗下的KAFNU Restaurant & Bar，即日起正式開幕，空間明亮，廚房採開放設計，可容納40到50人。菜色方面，呂學明以從小在美國紐約成長的生活記憶中獲得靈感，一口氣端出10道料理，每道菜都很「美」，但卻又融合了東方元素在其中，這也是他為什麼會說自己做的是「新美式料理」。

其中一道菜色義大利車輪餃，是呂明學於開幕記者會上示範的料理，手工自製義大利餃皮，運用紅酒黑松露燉煮牛小骨，再以屏東檸檬馬鞭草油，搭配帕瑪森乾酪，風味濃郁又有飽足感。

另一道炸宮保花椰菜則是用自製的宮保四川蒜泥蛋黃醬，上頭的芝麻、香菜

、卷狀青蔥，視覺上就很有東方風格，而綠花椰菜外層裹上宮保四川蒜泥蛋黃醬，讓花椰菜少了菜味，多了椒麻香氣占滿口腔。

此外，一定要嘗的就是呂學明擅長的手工鴨肝派，雖然名為鴨肝，但其實是用腰果為基底加上椰子油、台灣野蘑菇、紅酒等製作，加上焦糖洋蔥醬，抹在烤酸麵包上，全素的元素，讓蔬食族不會被排擠。

KAFNU Restaurant & Bar的菜色價格帶落在210元到410元間，採取單點共享方式，以滿足上班族群或聚餐需求客人。除了餐點外，還提供各種進口及台灣當地品牌酒款，如天然葡萄酒、現拉精釀啤酒與特色調酒，也有無酒精Mocktail，提供消費者選擇。

KAFNU Restaurant & Bar

地址：台北市松山區民生東路三段101號