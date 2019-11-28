好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



2019最後的12月即將到來，鹹魚翻生的時刻到了，讓我們來看看12月有哪些星座，有更好的發展？

第4名、射手座

即將進入好運氣12月的射手座，你的幸運女神終於將臨了，即將進入生日月份的射手，將是一個幸福快樂、美滿的好月份。雖然明年開始，有些挑戰正在等著你，12月整裝待發的你，當然不會畏懼這樣的障礙，輕易地跨過。

12月可能會常常出差的你，也不要忘記自己的感情也要有所進展，撥出一些時間來彼此關心，讓彼此感情更加溫。

第3名、獅子座

對於獅子座來說，也是關鍵的一個月。雖然11月的運勢剛剛轉好，但許多挫折在11月開始出現後勁，有時還是讓自己吃不消，12月的到來，讓獅子座開始在各方面，做出了更多規畫，例如：金錢的支出、明年總體規畫，開始給自己訂立一個新的目標。

有另一半獅子，在精神上會彼此得到更多鼓勵，當然愛意也就升溫更多。一直努力用心工作的獅子，快將這個月的好運，好好的發揮吧！

第2名、巨蟹座

11月水逆期的巨蟹，常常遇到不如意，尤其在工作上，就算努力的付出，也沒有得到什麼回報。12月的巨蟹千萬不要因此而感到氣餒，把自己的心態調整好，12月的日子裡巨蟹將會有財運大逆轉的好運降臨，就如同一桶湧進來的財富，請耐心的靜待佳音。

巨蟹座在11月忙忙碌碌卻得不到回報，總算看見希望，上司比較容易看見努力的巨蟹了，好好把握，而12月的重點要放在，凡事不強求，當好運來的時候，擋也擋不住。

第一名、金牛座

在2019年的年底，金牛座將會遇到他一生中的最愛，當然在愛情上的努力奮鬥，會讓自己的心上人有更幸福美滿的感覺。