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畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Wong第10場大秀

2019-11-28 21:22聯合報 記者楊詩涵／即時報導

設計師Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉（Refine）」 濃縮前9季的精華，呈現這場寓意十全十美的第10度發表，也邀集了所有品牌好友包括畢書盡、張景嵐、魏蔓、吳思賢、王仁甫和季芹等16位，不僅出席捧場並壓軸走秀。

紀曉君以霸氣姿態穿著俏麗短洋裝，引爆歡呼聲；劉真和戴愛玲則是以舞動的步伐現身，帶動氣氛，陶喆身穿最新的秋冬系列登場，Daniel Wong也在秀後感謝品牌好友們的支持，「從第一場秀的藝人和表演嘉賓都答應第10場他們會回來，今天晚上每一位都來支持我們，相當感動。」大秀以Mia的小提琴表演開場，模特兒在茄子蛋、林曉培的演唱中詮釋2019秋冬系列。這場「淬煉」大秀於台大體育館舉辦，共有大約1千2百人共襄盛舉，場中布置紗幔作為浮空投影屏幕，並營造多重空間感，設計師Daniel Wong經歷九季春夏秋冬的歷程與考驗，都凝鍊在本季作品，運用經典印花，來呈現探索者穿越森林、漫步星空、橫越部落以及遍地花朵盛開的情境。

這一季的色彩除了繽紛印花，Daniel Wong特別選用駝色作為基底，用以凸顯印花的絢爛張力，包括防水運動材質、緹花、牛仔布都是全新開發，例如丹寧品牌和興製造的環保丹寧布料，減少過往牛仔布在製程中對環境的汙染；羊毛面料也升級為進口材質，和中和羊毛合作，印花之上運用金線刺繡、五金和施華洛世奇水晶，增加奢華層次；運動風布料則以防潑水的風衣面料，展現機能實用與狂野風格。

品牌好友張景嵐現身Daniel Wong的第10季大秀。記者黃義書／攝影
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李千那也是Daniel Wong大秀嘉賓。記者黃義書／攝影
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王仁甫與季芹出席Daniel Wong 2019秋冬大秀。記者黃義書／攝影
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Daniel Wong 2019秋冬「淬煉」大秀以品牌的經典印花發揮。記者黃義書...
Daniel Wong 2019秋冬「淬煉」大秀以品牌的經典印花發揮。記者黃義書／攝影
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畢書盡出席Daniel Wong的第10季大秀。記者黃義書／攝影
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Daniel Wong於台大體育館發表2019秋冬「淬煉」大秀。記者黃義書／攝影
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魏蔓也是力挺Daniel Wong大秀的品牌好友之一。記者黃義書／攝影
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Daniel Wong 2019秋冬「淬煉」大秀以品牌的經典印花發揮。記者黃義書...
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品牌好友劉真力挺Daniel Wong的5周年大秀。記者黃義書／攝影
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Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉」 為題濃縮前9...
Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉」 為題濃縮前9季的精華。記者黃義書／攝影
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Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉」 為題濃縮前9...
Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉」 為題濃縮前9季的精華。記者黃義書／攝影
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