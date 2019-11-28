畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Wong第10場大秀

2019-11-28 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



設計師Daniel Wong發表品牌成立第5年的第10季作品，以「淬煉（Refine）」 濃縮前9季的精華，呈現這場寓意十全十美的第10度發表，也邀集了所有品牌好友包括畢書盡、張景嵐、魏蔓、吳思賢、王仁甫和季芹等16位，不僅出席捧場並壓軸走秀。

紀曉君以霸氣姿態穿著俏麗短洋裝，引爆歡呼聲；劉真和戴愛玲則是以舞動的步伐現身，帶動氣氛，陶喆身穿最新的秋冬系列登場，Daniel Wong也在秀後感謝品牌好友們的支持，「從第一場秀的藝人和表演嘉賓都答應第10場他們會回來，今天晚上每一位都來支持我們，相當感動。」大秀以Mia的小提琴表演開場，模特兒在茄子蛋、林曉培的演唱中詮釋2019秋冬系列。這場「淬煉」大秀於台大體育館舉辦，共有大約1千2百人共襄盛舉，場中布置紗幔作為浮空投影屏幕，並營造多重空間感，設計師Daniel Wong經歷九季春夏秋冬的歷程與考驗，都凝鍊在本季作品，運用經典印花，來呈現探索者穿越森林、漫步星空、橫越部落以及遍地花朵盛開的情境。