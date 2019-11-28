紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／專題即時報導



為慶祝登台5周年，日本迴轉壽司「藏壽司」將於12月6日起，限時推出全台大感謝祭活動，以「黑鮪魚」作為主打，推出9款期間限定的產品，其中「大感謝祭極致三鮮」更是現享5折，更顯划算。另外藏壽司也會推出8款俏皮的「壽司寵物」扭蛋，並有滿額贈購物袋的優惠方案。

1977年創業的藏壽司，在全球已有400餘間分店。2014年，藏壽司正式進軍台灣，目前在台已經有超過20間的門市。自12月6日至12月12日期間，全台門市將會推出9款感謝祭的限量商品。其中，共有熟成黑鮪魚大肚、熟成黑鮪魚中肚」，以及熟成黑鮪魚肚軍艦等3款黑鮪魚系的握壽司。還以炙燒工法，延伸出「炙烤黑鮪魚大肚、炙烤黑鮪魚中肚」等2款帶著炙烤風味的黑鮪魚壽司，每盤售價均為80元。

另外，還有豪華松葉蟹、活締大鮮蝦、北海大甜蝦，以及「大感謝祭極致三鮮」等新品，每盤售價40元起。其中「大感謝祭極致三鮮」囊括大紅蝦、生鮭魚與松葉蟹，原本總價值為160元，感謝祭優惠價80元。本次感謝祭共7天，熟成黑鮪魚大肚、炙烤黑鮪魚大肚僅限於12月6日至12月8日供應；大感謝祭極致三鮮則為12月9日至12月12日供應。另外於12月17日起，店內也因應耶誕節，推出「古典巧克力蛋糕」以及「莓果海綿蛋糕」，各為80元。

為慶祝5週年，12月6日至12月31日期間，藏壽司還會推出8款首度登場的「壽司寵物鮮度君」，巧妙地將各種小動物化身成為握壽司，包括有偽裝成鮪魚壽司的「壽司狗」、背著鮭魚卵的「軍艦喵」，以及變身豆皮壽司的「稻荷狐狸」，每款均只有1元硬幣大小，十分玲瓏可愛。特別獎的「特大尺寸軍艦喵」，則是呈現出招財貓的姿態，命中率僅有1/500，相當難得。