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採草莓了！大湖草莓園提早開放 9家平日9折優惠

2019-11-28 21:12聯合報 記者張芳瑜／即時報導

時序進入冬季，酸酸甜甜的草莓也開始盛產了！由於今年是暖冬，因此11月開始草莓產量就進入了高峰期，民眾最熟悉的苗栗大湖草莓園，目前也已經有8成的園區開放民眾入園採草莓。另外，為讓民眾到大湖可以體驗優質的採摘過程，多家草莓園業者推出「平日打九折」活動，鼓勵人潮分流且交通更順暢。

大湖旅遊網表示，往年草莓大約在12月開始盛產，今年受到天氣影響，11月提早開放採果。未來一週苗栗大湖都是陽光普照的好天氣，而現在正好是「第一期花」大顆草莓盛產季節，果實渾厚、甜度佳，民眾不妨把握機會。目前11、12月以「香水草莓」、「美姬草莓」為主，「豐香草莓」預計要等到耶誕節過後才會陸續產出。大湖旅遊網指出，草莓園皆以秤重計價，每台斤約350元至400元之間，採多少算多少，沒有最低消費門檻限制，但因不收入園費，民眾請勿邊採邊吃，若有小朋友一同採果，也建議不要擠、捏草莓，避免果實損傷。

目前9家提供平日九折優惠的草莓園共有棋琦牛奶草莓園、全興高架草莓農場、山之戀草莓園、六合牛奶草莓農場、豐樂草莓園、巧合草莓園、名品牛奶草莓園、公主草莓園、楓和草莓園，更多資訊可上大湖旅遊網查詢。

受到暖冬影響，今年草莓大小、甜度都很不錯。圖／大湖旅遊網提供
受到暖冬影響，今年草莓大小、甜度都很不錯。圖／大湖旅遊網提供
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草莓每台斤約350元至400元，以秤重計價。圖／大湖旅遊網提供
草莓每台斤約350元至400元，以秤重計價。圖／大湖旅遊網提供
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目前產量以香水草莓、美姬草莓的品種居多。圖／大湖旅遊網提供
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苗栗大湖草莓地圖。圖／大湖旅遊網提供
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暖冬

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