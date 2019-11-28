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京華城熄燈倒數2天 民眾：最怕吃不到「小鬥士德州炸雞」

2019-11-28 21:10聯合報 記者江佩君／即時報導

京華城即將於本周六11月30日正式熄燈，告別18年來與民眾互動的時光。京華城熄燈消息一出後，吸引不少民眾回到京華城回味，加上正逢出清大特賣，近來館內人潮大爆發。訪問消費者最懷念京華城的地方是什麼？以美食小鬥士德州炸雞、家樂林鐵板燒這兩家京華城18年的美食，以及最招牌的兒童娛樂設施，都是讓消費者難忘的地方。

●小鬥士德州炸雞

小鬥士德州炸雞進駐京華城18年，目前全台僅一家，見證京華城從開幕日到閉幕日的一路風景。特別趁熄燈前來吃炸雞的民眾說，這家小鬥士德州炸雞是他吃過最好吃的炸雞，打趴目前市面連鎖炸雞店，很怕之後吃不到，最關心之後它要開在哪。女性消費者也形容，它的炸雞吃起來軟嫩多汁，且皮是很清爽可以直接吃掉的那種。

小鬥士德州炸雞店員說，最近很多消費者特別來吃，通常晚間6、7點就會賣完，最後這一周，每天可賣出超過1千塊炸雞，本周六最後一天營業日特別追加數量至1600塊炸雞。

許多消費者都在打聽小鬥士德州炸雞熄燈後往哪去？店員坦言說，因為坪數不能太小，老闆還在找地點，之後進駐百貨或開街邊店都是可能選項。

●家樂林鐵板燒

同樣進駐京華城18年，晚餐時段餐檯前幾乎滿座。這家鐵板燒價格198元起，且飯、湯、飲料都喝到飽，價格相當實惠。消費者說，這家鐵板燒，價格合理、食材新鮮，且相當開胃，於是趁熄燈前趕快再來回味。

●兒童娛樂設施

擁有許多大型兒童娛樂設施一向是京華城的強項。有許多民眾特別帶小孩來玩，受訪者表示，自己從學生時期就會逛京華城，小孩出生後也常帶來玩，平均每個月就會來，京華城可說是自己的青春見證，京華城熄燈可說時代的眼淚。

另一名也帶著小孩來玩的家長說，京華城熄燈後最懷念的地方會是騎士堡，因為小孩從小玩到大，以後沒有京華城這據點後，會轉戰至大直的ATT 4 Recharge。

小鬥士德州炸雞近期熱賣，天天提早完售。記者江佩君／攝影
小鬥士德州炸雞近期熱賣，天天提早完售。記者江佩君／攝影
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京華城可說是陪伴許多小孩長大的童年回憶。記者江佩君／攝影
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不少家長趁京華城熄燈前，帶小孩前來遊玩。記者江佩君／攝影
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不少家長趁京華城熄燈前，帶小孩前來遊玩。記者江佩君／攝影
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家樂林鐵板燒幾乎座無虛席。記者江佩君／攝影
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京華城美食街近日人潮踴躍。記者江佩君／攝影
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不少家長趁京華城熄燈前，帶小孩前來遊玩。記者江佩君／攝影
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清大

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