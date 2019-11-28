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逛累了就吃塊「椿」鬆餅休息 麗晶耶誕購物周將開跑！

2019-11-28 19:51聯合報 記者吳曉涵／即時報導

百貨周年慶進入尾聲，麗晶精品即將登場的「繽紛聖誕購物周」又來推坑讓大家繼續買！今年活動集結了館內50多家時尚精品所推出的獨家商品組合，網羅珠寶、時尚、美食等領域，通通買齊了才好迎接歲末年終的派對時光。

愛馬仕推薦Lindy Mini系列Swift小牛皮包，擁有可愛的迷你外型，之前一曝光後就備受時尚迷熱議，綠色也很有耶誕的氛圍；Max Mara的經典LABBRO大衣、Loro Piana全台獨家的Snuggly輕盈雙層針織喀什米爾連帽大衣等，也都是既保暖又時髦的選擇；鞋款方面有Golden Goose的Sneaker May、TOD’S麂皮繫帶男士豆豆皮底鞋，Tumi則推出與「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）聯名的包款。Cyrano旗下新品牌Cochine的耶誕節限定版蠟燭，則可以為居家氛圍注入節慶暖意。珠寶類則有寶格麗總重約8.32克拉的麗晶獨家頂級玫瑰金鑲嵌孔雀石及密鑲鑽石手環、Mikimoto推薦的日本Akoya珍珠玫瑰花瓣鑽石耳環等。

伴手禮和派對必備的美食也有很多選擇，Jean-Paul Hévin獻上限定版冬季特選奢華晶鑽禮盒組，有耶誕頂級馬卡龍與經典單品，搭配香濃的可可或紅酒，自用送禮都適合；想喝台灣茶也有Charm Villa在台灣茶競賽獲獎的東方美人茶禮盒；造型可愛的耶誕小鹿蛋糕可以在Cha Cha The找到，舊振南則推出麗晶獨家的喜紅禮盒系列，附贈個人化卡片，可以自製送出你的祝福。

麗晶精品「繽紛聖誕購物周」將於12月13至25日登場，活動期間推出多樣滿額贈，而購物累計消費金額最高的3位貴賓，更可受邀參加由擁有「泰國廚壇金童」美譽的伊恩基第差（Ian Kittichai）主廚所精心規劃的「泰魂法菜‧廚藝美學午宴」，每位貴賓可邀請三位親友同行，除了可以享用法式泰菜之外也可與主廚近距離交流，學習擺盤美學。此外，麗晶精品也在12月全新迎接遷入新櫃的舊振南、北海道鬆餅「椿Tsubaki Salon」、英國茗茶專家Whittard of Chelsea等5家餐飲名店，逛街逛累了就吃吃東西、喝個茶，買買節慶伴手禮，方便又貼心。

GOLDEN GOOSE Sneaker May鞋款，推薦價14,700元。圖／...
GOLDEN GOOSE Sneaker May鞋款，推薦價14,700元。圖／麗晶精品提供
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百年餅舖舊振南選在麗晶精品設置全新概念店。圖／麗晶精品提供
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Cha Cha The耶誕小鹿限量蛋糕，價格店洽。圖／麗晶精品提供
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人氣長紅的北海道鬆餅椿Tsubaki Salon。圖／麗晶精品提供
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泰魂法菜餐廳擁有泰國廚神美譽的伊恩基第差(Ian Kittichai)主廚，與他...
泰魂法菜餐廳擁有泰國廚神美譽的伊恩基第差(Ian Kittichai)主廚，與他重點栽培的大弟子馬傑薩達克里亞彭(Jessada Khruapunt)。圖／麗晶精品提供
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愛馬仕Lindy Mini系列Swift小牛皮包，推薦價20萬7,600元。圖／...
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MIKIMOTO日本Akoya珍珠玫瑰花瓣鑽石耳環，推薦價25萬2,000元。圖...
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