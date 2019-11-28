限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



黑色星期五購物節好康又一發，全國電子繼線上購物平台及全台320家門市共同推出「Black Friday黑色星期五」活動之後，今年首次串連全台12家的Digital City門市，11月29日至12月1日舉辦限時3天的黑色星期五封館搶購活動，包括SWITCH遊戲機、AR遊戲組、電競電腦及螢幕、智慧電視、dyson吹風機等都將推出超低優惠價，年終家電換購需求最高的冰箱、洗衣機、各款調理家電等也將推出Digital City限定限量優惠最低4折起，多款商品現省超過1萬元。

強調新潮、科技、數位3C的全國電子Digital City，全台現有11家門市，加上將於12月7日正式開幕、目前正在試賣的桃園八德店，共12家門市同步舉辦黑色星期五封館搶購活動，由於各家門市、各款商品數量有限，想搶買就得動作快。