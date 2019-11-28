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限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08聯合報 記者陳立儀／即時報導

黑色星期五購物節好康又一發，全國電子繼線上購物平台及全台320家門市共同推出「Black Friday黑色星期五」活動之後，今年首次串連全台12家的Digital City門市，11月29日至12月1日舉辦限時3天的黑色星期五封館搶購活動，包括SWITCH遊戲機、AR遊戲組、電競電腦及螢幕、智慧電視、dyson吹風機等都將推出超低優惠價，年終家電換購需求最高的冰箱、洗衣機、各款調理家電等也將推出Digital City限定限量優惠最低4折起，多款商品現省超過1萬元。

強調新潮、科技、數位3C的全國電子Digital City，全台現有11家門市，加上將於12月7日正式開幕、目前正在試賣的桃園八德店，共12家門市同步舉辦黑色星期五封館搶購活動，由於各家門市、各款商品數量有限，想搶買就得動作快。

全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購活動」推出多項超殺優惠，包括Lenovo 14吋i5 2G獨顯輕薄筆電原價28,900元、特價18,900元，每店限量5台；Lenovo AR－7561N星際大戰AR遊戲組原價6,990元、29折特價1,990元，每店限量10台；SAMPO 55型4K轟天雷聯網LED顯示器＋視訊盒原價23,900元、特價9,900元，每店限量10台，限陳列品；SAMSUNG 13KG手洗變頻洗衣機原價20,490元、特價12,900元，每店限量3台，限陳列品；LG 525L門中門變頻冰箱原價33,900元、特價27,900元，每店限量5台，限陳列品；dyson Supersonic吹風機原價14,600元、特價9,999元，每店限量2台，限陳列品；LG清潔機器人原價18,900元、特價8,888元，每店限量10台，限陳列品；dyson pure hot＋cool link氣流倍增器原價23,900元、特價9,999元，每店限量8台，限陳列品。

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