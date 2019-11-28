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草莓控冬遊南台灣／部落客帶路 到安平「南泉」好吃好拍

2019-11-28 17:56聯合報 記者 柯意如／即時報導

再冷也要搶吃！草莓控來台南安平，不能錯過的賞景復古好點「南泉冰菓室」，當季最讓大家心神嚮往的，就是冬天草莓系列都紛紛上市了，你今年第一碗草莓冰你吃了嗎？今天再請到強大的美食部落客帶路來吃，看看這堆得像小山模樣的冬季草莓牛奶冰，浮誇豐盛到讓人口水直流，草莓控怎麼能錯過？

「南泉冰菓室」草莓牛奶冰加布丁相當誘人。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。am...
「南泉冰菓室」草莓牛奶冰加布丁相當誘人。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」番茄蜜餞冰70元。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」番茄蜜餞冰70元。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」三樓陽台可以邊吃冰邊賞景。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」三樓陽台可以邊吃冰邊賞景。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」店內排滿季節鮮果。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」店內排滿季節鮮果。圖／南泉冰菓室 提供
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位在台南是安平區運河附近的「南泉冰菓室」，以使用大量季節水果跟復古風格聞名。美食部落客分享，「南泉冰菓室」上桌的草莓冰，撲滿當季新鮮契作的草莓，微酸風味淋上煉乳、沾點奶油入口都很對味。更邪惡的搭配是再加10元，扣上一顆香軟滑順的布丁，既是刨冰又像甜點。去過的網友們也分享，在台灣南部有些暖意的冬日，很適合在「南泉冰菓室」休憩內用冰品，不但內部復古風佈置很好拍，靠窗跟陽台賞景的位子特別搶手，開闊的環境可以邊吃冰邊欣賞安平美景，度過輕鬆愜意的午後。

「南泉冰菓室」草莓牛奶冰酸甜新鮮，冬日必嘗。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。...
「南泉冰菓室」草莓牛奶冰酸甜新鮮，冬日必嘗。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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「南泉冰菓室」內用空間舒適寬敞。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」內用空間舒適寬敞。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」內用空間舒適寬敞。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」內用空間舒適寬敞。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」假日大排長龍是常態。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」假日大排長龍是常態。圖／南泉冰菓室 提供
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內部有許多復古元素很好拍。圖／南泉冰菓室 提供
內部有許多復古元素很好拍。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」是台南知名排隊冰店。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」是台南知名排隊冰店。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」為保持品質採用契作草莓。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」草莓牛奶冰加鮮奶油也很對味。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。a...
「南泉冰菓室」草莓牛奶冰加鮮奶油也很對味。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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而除了浮誇系的草莓冰，店內還有傳統的蜜餞蕃茄冰、芋頭、紅豆牛奶....等冰品可以選擇，一份70元起可以品嘗到懷舊滋味，要特別注意的是季節冰品每日數量有限售完為止，逢營業日從中午開始，人潮多的時候都需要排隊，。詳細營業資訊與公休日可上粉絲團查詢，以免撲空。

「南泉冰菓室」有許多浮誇系水果冰品。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」有許多浮誇系水果冰品。圖／南泉冰菓室 提供
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「南泉冰菓室」草莓冰加布丁讓人難以抵抗。圖／南泉冰菓室 提供
「南泉冰菓室」草莓冰加布丁讓人難以抵抗。圖／南泉冰菓室 提供
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哪裡吃

南泉冰菓室

(11月25到29日公休)

地址：臺南市安平區安平路270號

蕃茄蜜餞冰 70

草莓牛奶冰 180

草莓布丁牛奶冰 190

售價僅供參考以店家現場實際公告為準

冰品

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