草莓控冬遊南台灣／部落客帶路 到安平「南泉」好吃好拍
2019-11-28 17:56
聯合報 記者 柯意如
／即時報導
再冷也要搶吃！草莓控來台南安平，不能錯過的賞景復古好點「南泉冰菓室」，當季最讓大家心神嚮往的，就是冬天草莓系列都紛紛上市了，你今年第一碗草莓冰你吃了嗎？今天再請到強大的美食部落客帶路來吃，看看這堆得像小山模樣的冬季草莓牛奶冰，浮誇豐盛到讓人口水直流，草莓控怎麼能錯過？
位在台南是安平區運河附近的「南泉冰菓室」，以使用大量季節水果跟復古風格聞名。美食部落客分享，「南泉冰菓室」上桌的草莓冰，撲滿當季新鮮契作的草莓，微酸風味淋上煉乳、沾點奶油入口都很對味。更邪惡的搭配是再加10元，扣上一顆香軟滑順的布丁，既是刨冰又像甜點。去過的網友們也分享，在台灣南部有些暖意的冬日，很適合在「南泉冰菓室」休憩內用冰品，不但內部復古風佈置很好拍，靠窗跟陽台賞景的位子特別搶手，開闊的環境可以邊吃冰邊欣賞安平美景，度過輕鬆愜意的午後。
而除了浮誇系的草莓冰，店內還有傳統的蜜餞蕃茄冰、芋頭、紅豆牛奶....等冰品可以選擇，一份70元起可以品嘗到懷舊滋味，要特別注意的是季節冰品每日數量有限售完為止，逢營業日從中午開始，人潮多的時候都需要排隊，。詳細營業資訊與公休日可上粉絲團查詢，以免撲空。
哪裡吃
南泉冰菓室
(11月25到29日公休)
地址：臺南市安平區安平路270號
蕃茄蜜餞冰 70
草莓牛奶冰 180
草莓布丁牛奶冰 190
售價僅供參考以店家現場實際公告為準
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