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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

草莓控冬遊南台灣／台南夢幻飄雪草莓冰、高雄草莓蛋糕冰配小火鍋

2019-11-28 17:54聯合報 記者 柯意如／即時報導

北部冬天顯露了濃濃寒意，呼朋引伴規劃到南台灣旅遊的時間也到了，適逢聖誕季跟草莓季，到台南、高雄跟著部落客品嘗最新鮮的草莓冰點吧，有號稱「再冷也要吃」的夢幻逸品！包括分別是台南「清水堂」新品「夢幻草莓冰」、以及高雄「文喬綿綿冰」的草莓綿綿冰蛋糕跟草莓富士山，店內還提供熱騰騰的小火鍋，吃冷吃熱都隨意！

高雄「文喬綿綿冰」的草莓生日蛋糕冰要三天前預訂。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」的草莓生日蛋糕冰要三天前預訂。圖/文喬綿綿冰 提供
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「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的...
「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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清水堂草莓季新品　夢幻草莓冰讓台南「飄雪了」

「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的...
「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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來台南一趟，中西區知名的「清水堂」愛玉專賣店是許多吃貨不想錯過的名店。位在西門路上，路過「清水堂」總是大排長龍，而幾乎已是網紅般知名的老闆，也不斷推出橫掃IG版面的浮誇商品，尤其擅長使用當季水果，難怪在冬日生意依然強強滾。

台南「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amo...
台南「清水堂」草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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台南「清水堂」新品草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。a...
台南「清水堂」新品草莓冰超夢幻如聖誕飄雪。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
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最近「清水堂」適逢草莓季，推出限量供應的「草莓牛奶布丁冰」與「夢幻草莓冰」，看這如聖誕飄雪的場景，很難不吸引IG吃貨和網紅前往朝聖打卡。正逢草莓當令季節，不但入口滿是水果香甜，吸睛度更讓人驚豔。部落客形容「竟然有會飄雪的草莓冰！今年冬天必須吃爆它」；網友分享，新鮮草莓微酸，融合珍珠布丁的Ｑ彈柔嫩，享受多層次的口感，甜甜煉乳和微鹹奶蓋綜合了甜度，視覺滿分也療癒味蕾。

店家選用較大顆草莓數量有限，當日賣完可能會提早收工，也要有排隊心理準備，詳細營業資訊與說明可上粉絲團查詢，以免撲空。

哪裡吃

清水堂

台南市中西區西門路一段767號

草莓牛奶布丁冰 160

夢幻版草莓冰 190

售價、當日水果供應情況，以現場實際提供與公告為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「文喬綿綿冰」生日蛋糕冰驚艷少女 來冰店還能邊吃小火鍋

另一家也是獲得網友和部落客們推薦的，高雄三民區的夯店「文喬綿綿冰」，主打的手工綿綿冰讓許多吃貨大呼「再冷也要吃」，文喬綿綿冰也擅長使用當季水果製作，必吃季節限定的草莓富士山，在IG上爆紅，今年又逢草莓季節來臨，少女們去南台灣玩當然不能錯過啊！

高雄「文喬綿綿冰」草莓冰品誘人。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」草莓冰品誘人。圖/文喬綿綿冰 提供
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高雄「文喬綿綿冰」草莓鬆餅。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」草莓鬆餅。圖/文喬綿綿冰 提供
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高雄「文喬綿綿冰」的草莓生日蛋糕冰要三天前預訂。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」的草莓生日蛋糕冰要三天前預訂。圖/文喬綿綿冰 提供
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除了滿滿的水果系列綿綿冰外，店內也有熱食、甜湯、草莓鬆餅、炸物、甚至小火鍋類餐點，讓怕冷的吃貨選擇，是不是超級貼心的！是個四季都可來的好所在，滿足同桌吃貨的不同需求。除了受到網友歡迎的「草莓富士山」，讓草莓控可以盡情大快朵頤，最特別的是用綿綿冰製成的逼真草莓生日蛋糕，光看外型就收服許多少女心，店家貼心提醒這個要三日前預約才有。營業與公休資訊可上粉絲團查詢。

高雄「文喬綿綿冰」有多種熱食可以選擇。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」有多種熱食可以選擇。圖/文喬綿綿冰 提供
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來高雄「文喬綿綿冰」店可以點購小火鍋等熱食。圖/文喬綿綿冰 提供
來高雄「文喬綿綿冰」店可以點購小火鍋等熱食。圖/文喬綿綿冰 提供
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哪裡吃

文喬綿綿冰

高雄市三民區正忠路222號

草莓富士山 250

草莓生日蛋糕綿綿冰 899(三日前預訂)

售價、當日水果供應情況，以現場實際提供與公告為準

高雄「文喬綿綿冰」有多種熱食可以選擇。圖/文喬綿綿冰 提供
高雄「文喬綿綿冰」有多種熱食可以選擇。圖/文喬綿綿冰 提供
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富士山

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