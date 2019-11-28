三星年終送好康 10週年閃耀奇機禮盒太美了

2019-11-28 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



身為星粉的你，不可不知今年是三星品牌成立50週年以及Galaxy系列推出10週年的重要時刻！為感謝星粉們的長期支持，台灣三星電子自12月起連續三個月推出各式優惠活動，從熱賣旗艦商品組合成的限量禮盒、購機登錄送配件或購物金，到電視買一送一，超多好康讓消費者從耶誕一直HIGH到農曆金鼠年！

12月1日開跑的首波優惠由Galaxy系列10週年限量禮盒「閃耀奇機組」打頭陣，內容包含閃耀銀色款的人氣商品Galaxy Note10+ 256GB版本、Galaxy Watch Active2和Galaxy Buds，另搭配Active2專用皮革與運動彈性錶帶及Note10+薄型背蓋，回饋價44,888元，「事事發發發」，讓星粉一次完整體驗Galaxy系列明星商品帶來便利智慧生活。

自12月3日起至12月31日止，同步推出買指定Galaxy商品即享超值好禮的優惠，凡購買Galaxy Note10 10+或Galaxy S10 S10+，可享登錄送AKG無線藍牙耳道式耳機，以及手機舊換新加碼最高現折3,000元、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等專屬禮遇；另購買Galaxy Note10系列加碼再送原廠指定配件購物金2,000元。此外，Galaxy Tab S6、Tab S5e以及指定穿戴裝置亦推出送專屬配件等多項專屬優惠。