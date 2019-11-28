三星年終送好康 10週年閃耀奇機禮盒太美了
身為星粉的你，不可不知今年是三星品牌成立50週年以及Galaxy系列推出10週年的重要時刻！為感謝星粉們的長期支持，台灣三星電子自12月起連續三個月推出各式優惠活動，從熱賣旗艦商品組合成的限量禮盒、購機登錄送配件或購物金，到電視買一送一，超多好康讓消費者從耶誕一直HIGH到農曆金鼠年！
12月1日開跑的首波優惠由Galaxy系列10週年限量禮盒「閃耀奇機組」打頭陣，內容包含閃耀銀色款的人氣商品Galaxy Note10+ 256GB版本、Galaxy Watch Active2和Galaxy Buds，另搭配Active2專用皮革與運動彈性錶帶及Note10+薄型背蓋，回饋價44,888元，「事事發發發」，讓星粉一次完整體驗Galaxy系列明星商品帶來便利智慧生活。
自12月3日起至12月31日止，同步推出買指定Galaxy商品即享超值好禮的優惠，凡購買Galaxy Note10 10+或Galaxy S10 S10+，可享登錄送AKG無線藍牙耳道式耳機，以及手機舊換新加碼最高現折3,000元、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等專屬禮遇；另購買Galaxy Note10系列加碼再送原廠指定配件購物金2,000元。此外，Galaxy Tab S6、Tab S5e以及指定穿戴裝置亦推出送專屬配件等多項專屬優惠。
另外，自12月3日起至2020年3月1日，還有電視買一送一的超值優惠，凡購買98吋QLED 8K量子電視，即送65吋QLED 8K量子電視；另購買其他指定機型亦可獲得郵政禮券或Soundbar好禮。自12月2日至2020年1月31日止，凡購買指定冰箱、洗衣機，回函再送顯示器、郵政禮券、Galaxy A20。即日起至2020年2月28日止，購買指定電競螢幕登錄即送價值12,900元的時尚人體工學椅。整個12月份三星移動固態硬碟全系列亦推出2,888元起的暖心優惠價，機會難得不容錯過。
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