木村光希的白T恤台灣也有囉 rag & bone客製滿額贈禮

2019-11-28 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



木村光希（Kōki,）今年7月在IG放了一張穿有刺繡Koki字樣的T恤，當時扼腕於此款T恤在台灣無法購得的粉絲，如今有機會穿到同款了，rag & bone將這項服務引進台灣，成為耶誕節期間限定的滿額贈禮物。

簡淨清爽的視覺，向來是rag & bone經典T恤的質感，在本季的軍裝、運動服和英式剪裁中，特別推出「耶誕限定款DIY T恤」的活動，讓穿著者可以擁有獨屬於己的耶誕禮物，也可以做為佳節贈禮或是情侶裝的搭配。這項刺繡服務將自11月28日（四）起開跑，至12月25日（三）截止，須於rag & bone微風信義、台中新光三越專門店消費滿2萬元，就可以獲贈rag & bone經典款客製化刺繡T恤一件。