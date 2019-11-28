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木村光希的白T恤台灣也有囉 rag & bone客製滿額贈禮

2019-11-28 17:09聯合報 記者楊詩涵／即時報導

木村光希（Kōki,）今年7月在IG放了一張穿有刺繡Koki字樣的T恤，當時扼腕於此款T恤在台灣無法購得的粉絲，如今有機會穿到同款了，rag & bone將這項服務引進台灣，成為耶誕節期間限定的滿額贈禮物。

簡淨清爽的視覺，向來是rag & bone經典T恤的質感，在本季的軍裝、運動服和英式剪裁中，特別推出「耶誕限定款DIY T恤」的活動，讓穿著者可以擁有獨屬於己的耶誕禮物，也可以做為佳節贈禮或是情侶裝的搭配。這項刺繡服務將自11月28日（四）起開跑，至12月25日（三）截止，須於rag & bone微風信義、台中新光三越專門店消費滿2萬元，就可以獲贈rag & bone經典款客製化刺繡T恤一件。

此款限定T恤原料採用100%秘魯生產的匹馬棉（Pima Cotton），分為男、女款，顏色包括白、黑、淺灰、玫瑰粉等，繡線分為白、紅、淺藍、深綠等，刺繡位置可以挑選領口下方或左、右袖口，最多可繡上包括英文字母與數字共6個，前60名還可獲得rag & bone特製的Pizza紙盒包裝，是相當幽默有趣的設計，「Just be You」標語貼紙也象徵了品牌對於自我風格呈現的理念；除了木村光希，包括韓團BLACKPINK的 Jennie、泰國演員傑西達邦．福爾迪（ Tik Jesdaporn Pholdee）也都穿了白色款的刺繡T恤。

限量Pizza紙盒包裝附贈的Just be You標語貼紙，氣泡包裝袋則採直接貼...
限量Pizza紙盒包裝附贈的Just be You標語貼紙，氣泡包裝袋則採直接貼上的方式。圖／rag & bone提供
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耶誕限定款DIY T恤推出多款色系選擇，圖為玫瑰粉色。圖／rag & bone提...
耶誕限定款DIY T恤推出多款色系選擇，圖為玫瑰粉色。圖／rag & bone提供
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耶誕限定款DIY T恤的霧面銀包裝袋。圖／rag & bone提供
耶誕限定款DIY T恤的霧面銀包裝袋。圖／rag & bone提供
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木村光希身穿耶誕限定款DIY T恤，青春無敵。圖／取自IG
木村光希身穿耶誕限定款DIY T恤，青春無敵。圖／取自IG
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BLACKPINK的 Jennie身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／取自www.n...
BLACKPINK的 Jennie身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／取自www.newsen.com
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滿額贈耶誕限定款DIY T恤前60名，採用rag & bone特製Pizza紙盒...
滿額贈耶誕限定款DIY T恤前60名，採用rag & bone特製Pizza紙盒包裝。圖／rag & bone提供
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泰國演員傑西達邦．福爾迪在IG秀出耶誕限定款DIY T恤。圖／取自IG
泰國演員傑西達邦．福爾迪在IG秀出耶誕限定款DIY T恤。圖／取自IG
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加拿大模特兒Anais Pouliot身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／rag &...
加拿大模特兒Anais Pouliot身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／rag & bone提供
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耶誕限定款DIY T恤的霧面黑包裝袋。圖／rag & bone提供
耶誕限定款DIY T恤的霧面黑包裝袋。圖／rag & bone提供
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韓國模特兒 Sung Ji Young身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／取自微博
韓國模特兒 Sung Ji Young身穿耶誕限定款DIY T恤。圖／取自微博
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