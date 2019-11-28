親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

全球首間！麥卡倫免稅旗艦店新升級 珍稀酒款獨家販售

2019-11-28 17:07聯合報 記者羅建怡／即時報導

全球單一純麥蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫，看好台灣旅遊市場成長動能，日前於桃園國際機場第二航廈推出全新The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，這也是全球旗艦體驗計畫首次在亞洲面世。挹注上億打造，包括蘇格蘭斯佩賽（Speyside）酒廠獨有的顧客體驗，以及多款免稅旗艦店限定的珍稀酒款。

2016年麥卡倫全球首間免稅旗艦店於台灣正式落成，此次全新升級，也是麥卡倫繼6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第五航廈之後，全球第3個推出全球旗艦體驗計畫的據點；店內將展售系列稀有酒款，包括Fine and Rare珍稀系列多款最新年份酒款，例如耗時40年精釀以雪莉桶熟成的頂級酒款The Macallan Fine and Rare 1979。

此外，也獨家展售麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶（The Macallan 72 Years Old in Lalique—The GenesisDecanter）、麥卡倫旗艦店限量款（The Macallan Boutique Collection），麥卡倫檔案系列酒款第四冊（The Macallan Folio 4），麥卡倫卓越單一桶系列(Exceptional Single Cask)等珍稀酒款。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

麥卡倫斥資上億於台灣桃園國際機場推出全新The Macallan麥卡倫免稅旗艦店...
麥卡倫斥資上億於台灣桃園國際機場推出全新The Macallan麥卡倫免稅旗艦店。圖／台灣愛丁頓提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
分享
The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，延伸新酒廠的經典設計，主軸是質感出眾的...
The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，延伸新酒廠的經典設計，主軸是質感出眾的經典橡木架，並結合多重的感官體驗。圖／台灣愛丁頓提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
分享
The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，展售多款免稅旗艦店限定的珍稀酒款，如旗...
The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，展售多款免稅旗艦店限定的珍稀酒款，如旗艦店限量款、檔案系列酒款第四冊等。圖／台灣愛丁頓提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
分享

機場蘇格蘭杜拜

相關新聞

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

草莓控遊南台灣／部落客帶路 到安平「南泉」好吃好拍

2019-11-28 17:56

草莓控冬遊南台灣／台南夢幻飄雪草莓 高雄綿綿冰配小火鍋

2019-11-28 17:54

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

三星年終送好康 10週年閃耀奇機禮盒太美了

2019-11-28 17:27

木村光希的白T恤台灣也有囉 rag & bone客製滿額贈禮

2019-11-28 17:09

熱門文章

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

2019-11-27 18:30

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

東北季風增強！明低溫下探16度 下周更冷剩13度

2019-11-27 21:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top