全球首間！麥卡倫免稅旗艦店新升級 珍稀酒款獨家販售

2019-11-28 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



全球單一純麥蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫，看好台灣旅遊市場成長動能，日前於桃園國際機場第二航廈推出全新The Macallan麥卡倫免稅旗艦店，這也是全球旗艦體驗計畫首次在亞洲面世。挹注上億打造，包括蘇格蘭斯佩賽（Speyside）酒廠獨有的顧客體驗，以及多款免稅旗艦店限定的珍稀酒款。

2016年麥卡倫全球首間免稅旗艦店於台灣正式落成，此次全新升級，也是麥卡倫繼6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第五航廈之後，全球第3個推出全球旗艦體驗計畫的據點；店內將展售系列稀有酒款，包括Fine and Rare珍稀系列多款最新年份酒款，例如耗時40年精釀以雪莉桶熟成的頂級酒款The Macallan Fine and Rare 1979。

此外，也獨家展售麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶（The Macallan 72 Years Old in Lalique—The GenesisDecanter）、麥卡倫旗艦店限量款（The Macallan Boutique Collection），麥卡倫檔案系列酒款第四冊（The Macallan Folio 4），麥卡倫卓越單一桶系列(Exceptional Single Cask)等珍稀酒款。