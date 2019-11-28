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耶誕節「遊」樂園 穿「紅配綠」入園享優惠

2019-11-28 16:33聯合報 記者張芳瑜／即時報導

耶誕節想好去哪玩了嗎？今年只要身穿紅色或綠色上衣，就能享受遊樂園入園優惠。11/30起至明年1/1期間，六福村推出耶誕變裝優惠，只要穿著紅色或綠色上衣(面積達90%以上)，就可以優惠價599元(原價999元)現場購票入園，平、假日皆適用；劍湖山世界於11/30至12/25期間，推出兩人衣著有紅色及綠色(面積達50%以上)，即享現場購票雙人優惠899元。

今年六福村為迎接年終最盛大「夢幻冰雪耶誕」慶典，打造全台唯一耶誕村，不但把國外經典場景搬到台灣，還邀請耶誕老人駐村。園區內的美國大西部變成雪國世界，有溫馨浪漫的耶誕小屋，被薑餅人、拐杖糖、棒棒糖包圍的繽紛糖果園，最浪漫、超過4米高的奇幻冰山坐鎮，冰山周圍被冰柱環繞包圍著，彷彿走進冰雪王國身歷其境。

12月的劍湖山世界，也有溫馨的耶誕節活動、打卡景點等，凡至指定紅綠設施：迴旋磁場、衝瘋飛車、狂飆飛碟、幸福摩天輪紅色或綠色車廂、咕咕飛車、皇家馬車、百戰嚕啦啦，集滿5個戳章就可兌換耶誕好禮。12/28劍湖山首次推出由新加坡引進、台灣第一場的ILLUMI FEST RUN，讓大家在園區歡樂闖關，享受炫彩夜跑的樂趣，12/31則有熱鬧歡樂的跨年晚會及煙火。民眾不妨趁著優惠期間入園，搭配交通部觀光局國旅秋冬遊方案，12歲以下兒童第一次使用秋冬旅遊補助入園，還可獲重遊券乙張。

六福村「冰雪耶誕大遊行」充滿雪國浪漫氛圍。圖／六福村提供
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六福村邀請耶誕老人駐村。圖／六福村提供
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劍湖山世界耶誕節紅綠穿搭教學。圖／摘自劍湖山世界活動官網
劍湖山世界耶誕節紅綠穿搭教學。圖／摘自劍湖山世界活動官網
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劍湖山世界推出衣著有紅色及綠色，現場購票雙人優惠899元。圖／摘自劍湖山世界活動...
劍湖山世界推出衣著有紅色及綠色，現場購票雙人優惠899元。圖／摘自劍湖山世界活動官網
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劍湖山世界耶誕節跨年晚會

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