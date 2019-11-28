耶誕節「遊」樂園 穿「紅配綠」入園享優惠

2019-11-28 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



耶誕節想好去哪玩了嗎？今年只要身穿紅色或綠色上衣，就能享受遊樂園入園優惠。11/30起至明年1/1期間，六福村推出耶誕變裝優惠，只要穿著紅色或綠色上衣(面積達90%以上)，就可以優惠價599元(原價999元)現場購票入園，平、假日皆適用；劍湖山世界於11/30至12/25期間，推出兩人衣著有紅色及綠色(面積達50%以上)，即享現場購票雙人優惠899元。

今年六福村為迎接年終最盛大「夢幻冰雪耶誕」慶典，打造全台唯一耶誕村，不但把國外經典場景搬到台灣，還邀請耶誕老人駐村。園區內的美國大西部變成雪國世界，有溫馨浪漫的耶誕小屋，被薑餅人、拐杖糖、棒棒糖包圍的繽紛糖果園，最浪漫、超過4米高的奇幻冰山坐鎮，冰山周圍被冰柱環繞包圍著，彷彿走進冰雪王國身歷其境。