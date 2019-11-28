天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



北台灣氣溫持續下滑，適逢東北季風達17度低溫，今天周年慶首日開跑的新光三越台北站前店對比去年溫度，今年首日氣溫驟降10度。天氣冷了、百貨笑了，冬季民生用品首日告捷， 首日限定排隊冬被開店即完售，全館冬衣熱銷近千件 ，預計首日湧入7萬人潮，締造4.6億業績。另外一頭，同樣進行周年慶的京站服飾買氣也是火熱，外套銷量一日可賣出近5千件之多，目前也推出熱銷外套3折起優惠。

新光三越台北站前店店長張淑卿表示，天氣冷了，這代表布料類會好，男、女、童、運動類都會跟著旺，而且賣的會是高單價冬裝。

新光三越台北站前店周年慶首日遇低溫報到，館內人潮熱絡。圖／新光三越提供 分享 facebook

台北站前店原價萬元的羽絨冬被下殺2折，現省至少8千元，開賣不久全數搶購一空，平均每30秒即賣出一件。女性服飾今日以毛料、針織類流型服飾最為熱銷，FILA大學T至下午3點熱銷150件，全館冬衣首日熱銷逾千件。天冷必吃，北部首發的星野肉肉鍋吃到飽型態店，開店湧入百組顧客，每日前10組顧客消費再贈星野熊。

熱賣家電部分，「PANASONIC台灣限定粉金色奈米水離子吹風機」開店一小時賣出50台，今年最夯小家電「Philips 第三代健康氣炸鍋」首日即賣200台。化妝品推出4折起特惠組，搭配滿2千送2百，經典人氣排隊組資生堂國際櫃百優趁早組，限量200組開店後秒殺一空。