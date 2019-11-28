氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅
一件優雅的洋裝、裙裝，值得投資作為氣質穿搭，日前蔡淑臻以深色裙裝出席記者會，搭襯紅鞋，既簡單又高雅，這件來自義大利品牌的MARYLING，也是女星包括邵雨薇、李千那選穿的品牌，此外，林可彤則是穿了MAX&Co.的天鵝絨長裙，同樣展現簡約迷人的姿態。
創立於2010年的MARYLING，以24—7為概念，意即從派對到上班時刻、以至周末都適宜的服裝為主，運用頂級面料並融入建築結構，打造剪裁俐落的都會衣裝，蔡淑臻選穿的秋冬經典系列，以襯衫式、百褶裙的交錯運用，帶來單一顏色卻有細節變化的典雅，歐膩孔曉振也曾在與孔劉一起拍攝 SSG新世界百貨廣告時，身穿MARYLING酒紅色絲絨洋裝。而邵雨薇在宣傳電影期，則是以秋冬的幾何光影（Geometric Shadow）系列長外套和寬褲出席，運用了電影「大都會」的反烏托邦概念，強調幻象光影，因此幾何或抽象圖樣都成為靈感，邵雨薇穿的條紋服裝在背後綁帶或是口袋處理細節變化，李千那詮釋的款式也是幾何光影圖案的上衣、裙子，寬鬆剪裁帶來隨性優雅的風韻。
身穿長洋裝，也可以運用配件增添變化，林可彤身著華麗的MAX&Co.天鵝絨長洋裝，肩上的連頸式圍巾讓簡約剪裁的裙裝有了亮眼表現，再搭襯白貝雷帽，立刻轉變為法式慵懶的迷人況味。
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