詮釋天梭新表楊晴眼神超殺 犀利女總裁上身現強大氣場

2019-11-28 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



女星楊晴以黑色套裝搭配天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表17,600元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

誰說女表就一定是小表徑搭配柔美設計，天梭表（TISSOT）在這季就重新演繹經典腕表，並找來總給人陽光印象的女星楊晴帥氣搭配。藉由PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表的俐落風格，形塑出當代女性的多元面貌，楊晴也以套裝造型陪襯，展現出強大的氣場，讓人難以忽視。

女星楊晴以黑色套裝搭配天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表17,600元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

從「女兵日記：女力報到」電視劇竄紅的楊晴，因為有著健康的小麥膚色加上熱愛運動，總給人陽光與甜美的印象。不過，此次她受邀替天梭表詮釋新款的PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表，就展現出連粉絲都可能未曾見過的面貌。楊晴分別以灰、黑的西裝外套造型來搭配表款，看向鏡頭的犀利眼神，彷彿就像是霸氣女總裁上身，反映了這系列腕表柔中帶剛，同時保有知性風格。而和天梭表合作過多次的楊晴也表示「以前談到天梭表會馬上想到男表，經過這一次的拍攝發現連女表系列都非常好看，還有著品牌的個性」。

女星楊晴身穿灰色外套搭配天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表20,800元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

女星楊晴身穿灰色外套搭配天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表20,800元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

PR 100系列是天梭表旗下最經典的設計之一，但今年冬季，品牌決定顛覆傳統女表的細緻印象。利用不鏽鋼打造出38毫米寬的表殼，搭配頂級白鑽點綴替代傳統數字或刻度時標、並採取珍珠母貝和鍍深藍色金屬製成表盤，在剛毅的風格中，保有女性化的元素。另外，針對手腕較小的女性，天梭表也提供了表徑僅36毫米的PR100 Sport Chic系列石英女表，一樣有著鑽石時標、珍珠母貝表盤，但搭配的是18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼及表鍊，凸顯略帶奢華感的氣息。

天梭表PR100 Sport Chic系列石英女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼及表鍊，搭配珍珠母貝表盤和鑽石時標，約17,300元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

天梭表PR 100 Sport Chic系列石英計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，深藍色表盤搭配鑽石時標，約17,600元。圖／TISSOT提供 分享 facebook