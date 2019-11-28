復古手腕包超可愛！LeSportsac聯名芭比新品12月上市

2019-11-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



歲末年底又有新聯名包款登場！agnès b.攜手人氣背包EASTPAK推出結合兩品牌特色的限定款商品，LeSportsac則是找來經典女伶Barbie，打造可愛俏皮印花新系列，同樣休閒路線的設計，最適合假期出遊的穿搭使用。

每年都推出許多聯名作品的LeSportsac，今年以芭比娃娃( Barbie )合作系列壓軸，12月2日起將推出「芭比剪影」、「芭比與朋友」、「芭比黑粉塗鴨」3大印花主題，同時也是向1959年誕生的芭比60周年致敬。

以黑色為基底的「芭比剪影」，使用的是最經典的第一代芭比的剪影，結合條紋滿版印製出優雅復古的韻味。「芭比與朋友」選擇以奶油色為背景，讓多種不同年代造型的芭比像是模特兒般展示時尚姿態。而「芭比黑粉塗鴨」用的是與芭比幾乎分不開的粉紅色為主調，搭配第一代芭比穿上泳裝、高跟鞋、口紅等的造型圖騰。另外特別設計了「芭比舞會畫廊手提袋」、「芭比跳舞復古手腕包」及「芭比時尚方形化妝包」，呼應芭比的多變造型魅力。