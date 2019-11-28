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復古手腕包超可愛！LeSportsac聯名芭比新品12月上市

2019-11-28 15:27聯合報 記者吳曉涵／即時報導

歲末年底又有新聯名包款登場！agnès b.攜手人氣背包EASTPAK推出結合兩品牌特色的限定款商品，LeSportsac則是找來經典女伶Barbie，打造可愛俏皮印花新系列，同樣休閒路線的設計，最適合假期出遊的穿搭使用。

每年都推出許多聯名作品的LeSportsac，今年以芭比娃娃( Barbie )合作系列壓軸，12月2日起將推出「芭比剪影」、「芭比與朋友」、「芭比黑粉塗鴨」3大印花主題，同時也是向1959年誕生的芭比60周年致敬。

以黑色為基底的「芭比剪影」，使用的是最經典的第一代芭比的剪影，結合條紋滿版印製出優雅復古的韻味。「芭比與朋友」選擇以奶油色為背景，讓多種不同年代造型的芭比像是模特兒般展示時尚姿態。而「芭比黑粉塗鴨」用的是與芭比幾乎分不開的粉紅色為主調，搭配第一代芭比穿上泳裝、高跟鞋、口紅等的造型圖騰。另外特別設計了「芭比舞會畫廊手提袋」、「芭比跳舞復古手腕包」及「芭比時尚方形化妝包」，呼應芭比的多變造型魅力。

agnès b.選擇以黑、灰為主調，並用手寫Logo、驚嘆號等標誌性元素搭配EASTPAK的經典後背包，設計出3款聯名商品。除了簡約百搭的全黑款之外，也巧妙以紅、黃色塊拼布、隔層外帶和拉鍊扣環，來與黑、灰打造出撞色效果。紅色拼布上的「YO!」出自藝術家Skewville之手，更添率性態度。

agnès b. VOYAGE X EASTPAK 驚嘆號標誌後背包，5,580...
agnès b. VOYAGE X EASTPAK 驚嘆號標誌後背包，5,580元。圖／agnès b.提供
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LeSportsac x Barbie 聯名系列「芭比剪影」雙織帶托特包，1,9...
LeSportsac x Barbie 聯名系列「芭比剪影」雙織帶托特包，1,950元。圖／LeSportsac提供
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LeSportsac x Barbie 聯名系列，芭比跳舞復古手腕包，2,800...
LeSportsac x Barbie 聯名系列，芭比跳舞復古手腕包，2,800元。圖／LeSportsac提供
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agnès b. VOYAGE X EASTPAK 灰色後背包，5,580元。圖...
agnès b. VOYAGE X EASTPAK 灰色後背包，5,580元。圖／agnès b.提供
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agnès b. VOYAGE X EASTPAK YO!後背包，6,280元。...
agnès b. VOYAGE X EASTPAK YO!後背包，6,280元。圖／agnès b.提供
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LeSportsac x Barbie 聯名系列，「芭比與朋友」日常托特包，2,...
LeSportsac x Barbie 聯名系列，「芭比與朋友」日常托特包，2,150元。圖／LeSportsac提供
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LeSportsac x Barbie 聯名系列，芭比時尚方形化妝包，3,250...
LeSportsac x Barbie 聯名系列，芭比時尚方形化妝包，3,250元。圖／LeSportsac提供
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LeSportsac x Barbie 聯名系列「芭比黑粉塗鴨」拉鍊斜背包，2,...
LeSportsac x Barbie 聯名系列「芭比黑粉塗鴨」拉鍊斜背包，2,450元。圖／LeSportsac提供
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