寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



寶可夢咖啡廳來了！MyAnime Café將於12月2日推出以「寶可夢 劍 / 盾」為主題的「Pokémon劍盾Shop & Café」快閃店。現場有輕食飲品、粉絲最愛的周邊商品、最新遊戲體驗、「Pokémon GO」限定任務好禮，寶可夢鐵粉們快趁12月衝一波信義區捕捉寶可夢吧。

在「Pokémon劍盾Shop & Café」有各式寶可夢主題輕食，像是可愛伊布氛圍的摩卡牛奶、會讓人想到胖丁的草莓牛奶、有著淚眼蜥藍色調的柑橘可爾必思等，還可獲得專為寶可夢訓練師們量身訂製的杯墊，共有12款，等著粉絲來蒐集。

此外，還有台灣首賣限定商品，像是壓克力場景組、長門簾、暖心抱枕等高達將近百種商品，還有日本Pokémon Center商品，僅在台灣專屬限定販售，可帶回各式各樣可愛造型的寶可夢周邊。

「Pokémon劍盾Shop & Café」快閃期間，店內設置「寶可夢 劍 / 盾」遊戲專屬體驗區，可前來體驗感受新一代御三家：敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥的可愛之處。甫推出即受到寶可夢粉絲搶購的「寶可夢集換式卡牌遊戲」在這也有展示販售。另完成「Pokémon GO」指定任務，還有機會獲得限定好禮。

●Pokémon劍盾Shop & Café

期間：2019/12/2(一)~2020/2/6(四)