享樂耶誕 婚紗天后Hayley Paige分享穿搭宣言

2019-11-28 15:04 聯合報 記者釋俊哲╱即時報導



雖是再簡單不過的配件,但戒指的意涵、風格、呈現方式,總保有無限精彩可能。擁有「全世界車工最完美鑽石」之稱的美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE曾在今年十月發表與人氣婚紗設計天后Hayley Paige的聯名系列,汲取高級訂製服中的柔美飄逸,加上女性對戀愛的浪漫想望,解放傳統對戒指的想像力框架。

而面對即將來臨的12月與耶誕節慶,Hayley Paige大膽提出訴求「對女生來說,沒有所謂戴太多珠寶這回事!(Too much jewelry said no woman ever. )」她以為女性擁有戒指無需和婚姻畫上直接等號,而所謂的完美珠寶,就是由個人揮發創意,抱持玩樂的心情自由混搭。以HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名系列中的珠寶為例,每個系列都具備鮮明的設計理念,但混搭不同系列時便能產生奇異火花,令人嬉遊其中。