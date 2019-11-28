Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



迎接12月歲末年終時刻，許多人都會買份禮物犒賞自己。Sony Mobile宣布將從2019年12月1日起至12月31日止，祭出全通路冬季獻禮，只要購買今年推出的雙旗艦Xperia 1或Xperia 5並上網登錄，不論單機選購或搭配電信資費方案，即贈送STH50C立體聲耳機或UCH32C快速充電器好禮二選一。至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia雙旗艦，更享手機舊換新加碼優惠折扣、專屬分期分期零利率，並獨家享有VIP尊榮服務。