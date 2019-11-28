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Sony Xperia雙旗艦歲末送好禮 近期將可更新Android 10

2019-11-28 14:19聯合報 記者黃筱晴／即時報導

迎接12月歲末年終時刻，許多人都會買份禮物犒賞自己。Sony Mobile宣布將從2019年12月1日起至12月31日止，祭出全通路冬季獻禮，只要購買今年推出的雙旗艦Xperia 1或Xperia 5並上網登錄，不論單機選購或搭配電信資費方案，即贈送STH50C立體聲耳機或UCH32C快速充電器好禮二選一。至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia雙旗艦，更享手機舊換新加碼優惠折扣、專屬分期分期零利率，並獨家享有VIP尊榮服務。

此外，Sony Mobile也釋出Android 10軟體更新好消息，Xperia 1、Xperia 5將於年底推送新版軟體更新通知，搭載Android 10同時追加新功能，包括精進Xperia手機的多工處理功能、使用Google Map可支援分割畫面自行調整尺寸等。另外，針對Xperia 1也將更新相機和遊戲新功能，像是EyeAF人眼追蹤對焦功能將提升至與Xperia 5相同的每秒高達30次的自動對焦/自動曝光計算、「遊戲增強器」模式加入連續螢幕截圖與聲音轉換器，還有Cinema Pro電影級專業錄影功能增加更多手動調整設定。已經購入Xperia 1和Xperia 5雙旗艦的索粉們近期更新後即可體驗，另外六款手機包含Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia XZ3、XZ2、XZ2 Premium也將於2020年年初陸續升級。

Xperia 1內附透明保護套，建議售價30,990元。圖／Sony Mobil...
Xperia 1內附透明保護套，建議售價30,990元。圖／Sony Mobile提供
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12月限定，全台全通路購買Xperia 1或Xperia 5，即贈送STH50C...
12月限定，全台全通路購買Xperia 1或Xperia 5，即贈送STH50C立體聲耳機或UCH32C快速充電器。圖／Sony Mobile提供
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Xperia 1近期將更新軟體，提升人眼追蹤對焦速度，達到每秒30次自動對焦與曝...
Xperia 1近期將更新軟體，提升人眼追蹤對焦速度，達到每秒30次自動對焦與曝光計算。圖／Sony Mobile提供
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Xperia 5，建議售價25,990元。圖／Sony Mobile提供
Xperia 5，建議售價25,990元。圖／Sony Mobile提供
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