台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



想看迪士尼卡通人物，不必飛出國！繼新北歡樂耶誕城於15日開幕後，今年台中市政府與迪士尼也共同合作推出「2019台中耶誕夢想世界」，包括經典迪士尼角色的燈節裝置，展出時間從今年12月6日到明年1月1日，為期將近一個月。

粉專「大玩台中」也在今日公布展區及角色設置區域。主要以三大展區為主，分別在舊台中火車站前廣場、綠川水岸廊道、柳川水岸步道。其中，舊台中火車站前廣場展出的是「TSUM TSUM」薑餅屋、耶誕樹；綠川水岸廊道可以看到米奇、米妮、高飛、布魯托等，以及小熊維尼與好朋友們；柳川水岸步道則是迪士尼公主系列，像是「美女與野獸」的貝兒、「仙履奇緣」的灰姑娘等都在其中。

此外，下周五（12/6）登場的活動，除了可以一次收集所有經典迪士尼卡通人物，周末期間還有特別表演，像是每周六、日的晚上7點至9點在舊火車站廣場的音樂燈光秀。

最新！「2019台中耶誕夢想世界」耶誕節活動地圖

🎄舊台中火車站站前廣場：有超可愛萌趣的迪士尼「#TSUM_TSUM」薑餅屋、耶誕樹等

🌟綠川：最經典的迪士尼角色「米奇與米妮」還有超人氣的「小熊維尼與好朋友們」