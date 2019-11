「Hello Kitty麻將組」讓人手癢!7-ELEVEN春節禮盒首賣,還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 /即時報導



Hello Kitty鐵粉過年不怕無聊了!7-ELEVEN在春節禮盒第一波商品中,全通路首賣Hello Kitty典藏時尚麻將組,全套粉紅色包裝讓少女心大噴發,每個麻將背後、骰子、牌尺都有Hello Kitty的身影,讓人超想揪咖開桌;另外還有耶誕樹瓶身搭配超Cute耶誕帽的醉月 X Hello Kitty耶誕荔枝風味酒,以及專為鼠年生肖設計的醉月 X Hello Kitty梅子酒數年音樂盒,轉動發條後就會放出《恭喜發財》的春節應景音樂,想要收藏就快搶買。

7-ELEVEN自12月2日起推出春節禮盒預購活動,首波主打大單折扣、免費送到家,除了Hello Kitty典藏時尚麻將組之外,還有全通路首賣的戽斗星球熊貓造型爆米花,吃完可當收納罐使用。