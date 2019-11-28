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米其林三星唯一中菜 「新榮記」憑甚麼出線？

2019-11-28 13:44聯合報 記者羅建怡／即時報導

甫拿下北京第一版米其林三星的「新榮記」，相關食記與美食家評論很多，但幾乎一面倒向讚賞；1995年於台州以大排檔起家，近年朝集團化發展，且早已是「米其林」常客，上海三間分店有一間二星、一間一星，儼然已成中國高檔餐飲的代表品牌。

美食圈形容它「創業於浙江臨海，成長於台杭，綻放於京滬，發展成以新榮記為核心品牌，榮小館、榮記肥牛海鮮火鍋、榮莊、榮府宴四大子品牌的餐飲連鎖集團」，據了解，現已在北京、上海、杭州、台州、溫州等地陸續拓開二十餘家分店。

「用料求真至美」是它成功因素之一，據了解，「垂直的優質食材供應鏈」是保證品質的秘密武器，新榮記多年前就開始投資自己的漁獲系統，自家手工鹽滷豆腐有專屬生產基地，當然也備有自家的優質蔬菜和水果的農場。另一個特色，是作風低調，甚少接受採訪，相關文章皆出自食客與美食家的真實體驗。

新榮記不但有粵菜、上海本幫菜，也有台州當地特色美食，食材鮮，做法也考究，以「家燒鯧魚」為例，家燒與紅燒的差別在於色澤偏金黃、重本味湯汁多，家燒鯧魚的最佳狀態是在上桌數分鐘內，美食家形容「鮮香飄蕩亦是鮮味飄失的過程」，因此上菜與吃菜都得抓緊時間。

它的「萬元港幣一條野生黃花」也曾是話題。很多人對新榮記的印象，都聚焦在珍貴食材，數千至過萬元港幣一尾的東海野生黃魚，數十萬港幣一斤的蜘蛛膠，香港知名美食評論家大師姐認為，「大家不用懷着來吃貴東西的心理。要吃得精明，不一定要吃黃魚。」她每次來必吃燒帶魚，「我第一次吃時，整個人呆住。一碟十多件，件件大小相若，吃來脆口、不油膩、色澤好」。「還有，要吃得精明，得吃這兩道招牌菜，一道是榮記蘿蔔，另一道是鹽滷豆腐」。

來自台灣的美食家Ｌｉｚ也曾到訪新榮記，「因為身邊的愛吃朋友紛紛po照打卡，打卡的主角是一隻油亮光潤的烤鴨，皮繃得緊，四肢收束優美，光看就流口水」。新榮記的老闆是張勇，做過裝修、礦業，在澳門開過賭廳，「你說得出來又不犯法的行業，我應該都做過，」他接受香港蘋果專訪時如是說。

Ｌｉｚ感觸最深的是，「新榮記設立了中菜的新標準，自成一格，涵蓋全面，食材來源、菜式開發、空間美學、氣氛營造還只是大方向，燈光設計、房間溫度的調節、擺放紙巾的盒子等諸種細微層面，都有其獨到講究，而所有細節拼湊起來，就是愉悅順暢的用餐體驗」。像它不是烤鴨專賣店，烤鴨卻做到遠近馳名。

真正讓新榮記聲名大噪的是野生黃魚，店內不用時下的養殖黃魚，而是自己出船捕，還得依照不同的季節到不同的海域捕魚。出菜時會將魚肚放在魚頭位置，讓客人一眼便看到，「那片小小半透明的魚肚極之細滑，全桌沒人說話，細嘗人間美味」，這又是食客對它的驚嘆之詞。

新榮記「只用最好的食材」，「我願意為新榮記的白菜豆腐一擲千金，那種極致只有去過才能體會」，食客以此為新榮記寫下最好註解。

新榮記菜單看似都家常菜，但道道精彩。記者錢欽青／攝影
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看似平凡，滋味卻不簡單。記者錢欽青／攝影
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新榮記的「魚」討論度高，因食材不同料理有別，各有滋味，被列必點菜。記者錢欽青／攝...
新榮記的「魚」討論度高，因食材不同料理有別，各有滋味，被列必點菜。記者錢欽青／攝影
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美食家大師姊也驚嘆的帶魚。記者錢欽青／攝影
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它不是烤鴨專賣店，烤鴨卻做到遠近馳名。記者錢欽青／攝影
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上海烤鴨

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