麻瓜入學了！哈利波特ＸPANDORA聯名珠寶來燒荷包了

2019-11-28 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



麻瓜們，準備入學囉！丹麥品牌PANDORA與哈利波特今年宣布將推聯名商品，如今全系列商品終於曝光，共有12件商品，涵蓋哈利波特中4大靈魂角色，經典場景與單品等，包括超迷人的金探子、霍格華茲特快列車、霍格華茲城堡等，全都曝光，年底就是來燒荷包啊！

以下就快來看看，這回推出的12件系列商品，麻瓜們，最喜歡哪一件呢？

四大靈魂角色

哈利波特中最經典的三位主角，哈利、榮恩與妙麗，成為PANDORA此次聯名珠寶的重點，哈利戴上圓型眼鏡，額頭上的閃電疤痕清晰可見，手上拿著魔杖與披上紅黃，代表葛來分多的圍巾；榮恩則是傻萌樣，穿上媽媽親手織的「R」毛衣；妙麗則是招牌捲髮太可愛啦！

另一角色就是很多人喜愛的家庭小精靈多比，大大耳朵也是呆呆樣，小巧思在他手背後的襪子，PANDORA巧妙完整詮釋。

四大學院經典標誌

哈利波特中的四大學院：葛來分多‎、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林等，各自代表的標誌，也成為PANDORA的串飾珠寶，圓形吊牌上，有著各自代表動物，並寫下重要精神，頗具有象徵意義。

超可愛的標誌小物

很多人也喜歡的金探子，當然也成為PANDORA的珠寶，鍍18K金的設計，完美詮釋「金」探子的迷人之處。另一款金探子成為925銀手環扣頭，手環上刻著「I Open at the Close （我在結束時開啟）」經典台詞，象徵著全新開始。

另外還有霍格華茲特快列車，車頭編號5972載著大家前往魔法學校，車底也有「Anything from the Trolley, dears?（要不要來點零食，孩子們？）」一看就會心一笑。當然還有霍格華茲城堡的珠寶。