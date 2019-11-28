可以穿的「綠色蚊帳」？高提耶打造怪奇耶誕樹
再過不到一個月就要迎接耶誕節，許多購物中心、公共設施也都陳列出今年的耶誕樹，讓人感受到濃濃的節慶氣氛。由前法國高級時裝公會主席Didier Grumbach發起的設計師耶誕樹（Designer Christmas Tree Exhibition）企劃今年來到第24屆，這個受到許多時尚迷引領期盼的活動，今年又會有哪些設計師與品牌參與、又會帶來什麼樣創新的設計呢？
在27個設計師、品牌與藝術家推出的耶誕樹中，有幾個比較有趣的作品，像是時尚頑童高提耶（Jean Paul Gaultier）的耶誕樹融合了他本人最愛的銳利剪裁，簡直是一個尖錐型「綠色蚊帳」，最頂端當然不可以忘記放上一個紅色的大衛之星；施華洛世奇利用標誌性的水晶搭配珍珠，打造有如水晶簾幕的一個裝置藝術，非常夢幻。Jean-Claude Jitrois把白色的椅子堆疊成一座塔，上面掛了他最知名的設計—皮革外套。Dior則是用玻璃雕出冰晶世界的耶誕樹，還以玻璃鐘罩覆蓋增添童話感。
設計師耶誕樹企劃除了可以透過服裝之外的角度來展現設計師與品牌的另類創意之外，這些作品也會用以義賣並將所得捐予癌症相關研究機構，呼應耶誕節的節日精神。
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