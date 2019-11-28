親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

可以穿的「綠色蚊帳」？高提耶打造怪奇耶誕樹

2019-11-28 13:05聯合報 記者吳曉涵／即時報導

再過不到一個月就要迎接耶誕節，許多購物中心、公共設施也都陳列出今年的耶誕樹，讓人感受到濃濃的節慶氣氛。由前法國高級時裝公會主席Didier Grumbach發起的設計師耶誕樹（Designer Christmas Tree Exhibition）企劃今年來到第24屆，這個受到許多時尚迷引領期盼的活動，今年又會有哪些設計師與品牌參與、又會帶來什麼樣創新的設計呢？

在27個設計師、品牌與藝術家推出的耶誕樹中，有幾個比較有趣的作品，像是時尚頑童高提耶（Jean Paul Gaultier）的耶誕樹融合了他本人最愛的銳利剪裁，簡直是一個尖錐型「綠色蚊帳」，最頂端當然不可以忘記放上一個紅色的大衛之星；施華洛世奇利用標誌性的水晶搭配珍珠，打造有如水晶簾幕的一個裝置藝術，非常夢幻。Jean-Claude Jitrois把白色的椅子堆疊成一座塔，上面掛了他最知名的設計—皮革外套。Dior則是用玻璃雕出冰晶世界的耶誕樹，還以玻璃鐘罩覆蓋增添童話感。

設計師耶誕樹企劃除了可以透過服裝之外的角度來展現設計師與品牌的另類創意之外，這些作品也會用以義賣並將所得捐予癌症相關研究機構，呼應耶誕節的節日精神。

時尚頑童高提耶的耶誕樹融合了他本人最愛的銳利剪裁，簡直是一個尖錐型「綠色蚊帳」，...
時尚頑童高提耶的耶誕樹融合了他本人最愛的銳利剪裁，簡直是一個尖錐型「綠色蚊帳」，最頂端當然不可以忘記放上一個紅色的大衛之星。圖／摘自bonjourparis
分享
Jean-Claude Jitrois把白色的椅子堆疊成一座塔，上面掛了他最知名...
Jean-Claude Jitrois把白色的椅子堆疊成一座塔，上面掛了他最知名的設計—皮革外套。圖／摘自WWD
分享
施華洛世奇利用標誌性的水晶搭配珍珠，打造有如水晶簾幕的一個裝置藝術，非常夢幻。圖...
施華洛世奇利用標誌性的水晶搭配珍珠，打造有如水晶簾幕的一個裝置藝術，非常夢幻。圖／摘自WWD
分享
Emanuel Ungaro作品。圖／摘自WWD
Emanuel Ungaro作品。圖／摘自WWD
分享
Dior用玻璃雕出冰晶世界的耶誕樹，還以玻璃鐘罩覆蓋增添童話感。圖／摘自WWD
Dior用玻璃雕出冰晶世界的耶誕樹，還以玻璃鐘罩覆蓋增添童話感。圖／摘自WWD
分享
Olivier Theyskens作品。圖／摘自bonjourparis
Olivier Theyskens作品。圖／摘自bonjourparis
分享

品牌

相關新聞

星際大戰造型萬用鍋超浮誇 料理新手也能變身絕地廚神

2019-11-28 12:58

迎接全台最美公路路跑 「雙流」推銅板價限定優惠

2019-11-28 12:47

7-11年菜預購「天香樓東坡肉、Nara Thai檸檬魚上桌」！「芋香金沙大福」太銷魂

2019-11-28 12:46

2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39

上班太累，放鬆從改變「香氣」開始！6款香氛好紓壓

2019-11-28 12:38

全台最大鸚鵡彩繪牆 160隻寵物鳥寫真集鳥聚下月登場

2019-11-28 11:00

全台表迷都在瘋！G-SHOCK「農家版橡樹」推出新色 每一款都想讓人打包

2019-11-28 10:59

八旬國寶時尚設計師活力無限 正式跨足高級珠寶市場

2019-11-28 10:10

海島我來了！長榮明年4月2日起台北直飛普吉島 每周3班

2019-11-28 09:53

PIAGET秋冬形象 胡歌大秀紳士風範

2019-11-27 23:30

沛納海16款新品氣勢驚人 陽剛氣息揉合斯文風範

2019-11-27 23:29

林志玲愛牌婚紗也瘋冰雪奇緣！「Elsa風」禮服薄透性感

2019-11-27 22:14

艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV新包

2019-11-27 21:20

昆凌、IU、吳姍儒碎花裙穿起來 搭配訣竅跟著學

2019-11-27 20:25

她買麥當勞蛋捲冰淇淋「好大一坨」網笑爆：佛心員工復職了？

2019-11-27 20:00

集亞洲、台灣百家創意品牌 誠品松菸市集周末限時三天

2019-11-27 18:05

PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57

真的「咬文嚼字」！印滿日本名詩的巧克力 每口都文青

2019-11-27 17:47

「暖商機」發威！網購泡腳機、沖泡飲品、熱敷毯狂賣

2019-11-27 16:54

Ferragamo經典Vara變身尖頭鞋！皮革蝴蝶結優雅大加分

2019-11-27 16:24

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

12月限定！ ZAKUZAKU「雪莓棒棒泡芙」 酸甜又浪漫

2019-11-27 16:10

「好滴咖啡」新北首店 12月下旬進駐板橋車站

2019-11-27 16:05

灌籃高手明年回歸！不只漫畫 流川楓「神鞋」也回來啦

2019-11-27 15:14

走進米奇耶誕城 漢神巨蛋耶誕裝置和米奇米妮遊歐洲

2019-11-27 15:01

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

百貨耶誕點燈 冰雪奇緣、賭城主題夜夜熱鬧

2019-11-27 14:36

美食外送叫到境外平台 刷卡要付海外手續費

2019-11-27 14:31

美食外送刷卡折扣 比現場用餐更划算

2019-11-27 14:29

外帶年菜業績估增3成 預購米其林餐廳當日現做

2019-11-27 14:25

微醺系甜食！7-11獨家預購「日本梅酒、純米大吟釀酒心巧克力」

2019-11-27 13:31

貓小姐Ms.Cat聖誕貼圖應景登場！聖誕節交換禮物就是要「貓」一下

2019-11-27 13:27

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

美國極黑牛的6種吃法 「雷神索爾之槌」最吸睛

2019-11-27 11:55

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

快時尚歲末折扣戰！H&M、UNIQLO秋冬單品最低49元起

2019-11-27 11:50
看更多

熱門文章

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

2019-11-27 18:30

咖啡機也上榜！11月28日好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

東北季風增強！明低溫下探16度 下周更冷剩13度

2019-11-27 21:38

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

黑色購物節第3彈！民眾瘋搶好市多「除濕機」超熱門

2019-11-27 14:44

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

2019-11-28 08:00

今轉濕涼有雨 氣象局：下周恐迎入冬最強冷空氣

2019-11-28 09:16

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

高以翔急救不及？預防跑步猝死 有醫護背去顫器陪跑

2019-11-27 17:29

林志玲愛牌婚紗也瘋冰雪奇緣！「Elsa風」禮服薄透性感

2019-11-27 22:14

獨／高以翔敬業態度人人誇 不擺架子曾親拎拍照行頭爬4樓

2019-11-27 16:05

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

灌籃高手明年回歸！不只漫畫 流川楓「神鞋」也回來啦

2019-11-27 15:14

桃園機場免稅區 最貴的1瓶酒售價曝光

2019-11-27 16:54

艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV新包

2019-11-27 21:20

一個月只製造104克垃圾 她一年省下一趟歐洲旅行費用

2019-11-28 02:51

下周又有冷空氣南下 吳德榮：低溫接近大陸冷氣團標準

2019-11-28 07:41

比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17

12月星座塔羅運勢：考核容易不好 摩羯優質桃花盛開

2019-11-28 08:21

PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57

網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25

周末空檔快曬洗冬衣 彭啟明：入冬最冷一整周

2019-11-28 09:16

加10元油後系統故障 員工一句話讓他怒了

2019-11-27 21:10

前夫偷吃婆婆勸體諒 她怨對方探視兒子網友勸「小心被告」

2019-11-27 15:00

東北季風挾水氣 氣象局對北北基宜發大雨特報

2019-11-28 11:46

美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌汙染 食藥署要求無汙染證明

2019-11-27 17:58

每日星座運勢／處女改變為全新開始　桃花開財運旺

2019-11-28 00:00

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

美國蘿蔓生菜爆大腸桿菌汙染 食藥署加強進口管制

2019-11-28 00:17

花兩百萬買下絕美巨蜥被捕 走私名單赫見有藝人

2019-11-27 15:36

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

走進米奇耶誕城 漢神巨蛋耶誕裝置和米奇米妮遊歐洲

2019-11-27 15:01

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-11-27 13:23

福原愛任台灣觀光大使 狂讚芋頭好想天天吃

2019-11-27 20:53

3歲還無言語能力 他國際鋼琴賽奪冠成台灣之光

2019-11-27 18:09

「好滴咖啡」新北首店 12月下旬進駐板橋車站

2019-11-27 16:05

義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27

從高以翔猝死案看預防醫療重要性 如何選擇最合適健檢？

2019-11-28 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top