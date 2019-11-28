可以穿的「綠色蚊帳」？高提耶打造怪奇耶誕樹

2019-11-28 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



再過不到一個月就要迎接耶誕節，許多購物中心、公共設施也都陳列出今年的耶誕樹，讓人感受到濃濃的節慶氣氛。由前法國高級時裝公會主席Didier Grumbach發起的設計師耶誕樹（Designer Christmas Tree Exhibition）企劃今年來到第24屆，這個受到許多時尚迷引領期盼的活動，今年又會有哪些設計師與品牌參與、又會帶來什麼樣創新的設計呢？

在27個設計師、品牌與藝術家推出的耶誕樹中，有幾個比較有趣的作品，像是時尚頑童高提耶（Jean Paul Gaultier）的耶誕樹融合了他本人最愛的銳利剪裁，簡直是一個尖錐型「綠色蚊帳」，最頂端當然不可以忘記放上一個紅色的大衛之星；施華洛世奇利用標誌性的水晶搭配珍珠，打造有如水晶簾幕的一個裝置藝術，非常夢幻。Jean-Claude Jitrois把白色的椅子堆疊成一座塔，上面掛了他最知名的設計—皮革外套。Dior則是用玻璃雕出冰晶世界的耶誕樹，還以玻璃鐘罩覆蓋增添童話感。