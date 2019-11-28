7-11年菜預購「天香樓東坡肉、Nara Thai檸檬魚上桌」！「芋香金沙大福」太銷魂

2019-11-28 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



對於忙碌的現代人來說，超商年菜預購解決了訂不到餐館、自己在家動手煮又太麻煩的困擾，7－ELEVEN即日起展開年菜預購第二波活動，主打「開運年菜」及「星級美味」，主打米其林摘星餐廳美食及鍋物好料，嚴選30家以上名店美食、6大名廚美味，推薦上百道菜餚料理，像是連續兩年獲《台北米其林指南》一星肯定的天香樓清湯牛小排、東坡肉都能端上家裡的餐桌，就連南洋風味的金錢蝦餅、檸檬魚、Mamak檔叻沙海鮮鍋也吃得到。

7－ELEVEN表示，今年年菜買氣相當旺，首波活動人氣團購、回購率高的懶人料理與名店鍋物策略奏效，活動開跑後一個月業績已突破2.5億元，創下歷年新高；7－ELEVEN年菜第二波也接力展開，祭出多款開運年菜名店套餐組合，特別與米其林指南推薦餐廳、星級飯店合作，包括亞都麗緻旗下天香樓mini餐廳、雙月食品社、W TAIPEI紫艷中餐廳、Nara Thai等，價格最低499元起，即日起至2020年1月16日止指定品項任選第2件95折、3件以上92折，預購最快3日後可到原訂購門市取貨、5日後可到他店門市取貨、宅配5日起取貨，預購套餐年菜12月11日至2020年1月22日可至原店、他店取貨。

本波主打的「天香樓mini清湯牛小排」由連續兩年獲《台北米其林指南》一星肯定的天香樓行政主廚監製，濃縮牛骨精華與蔬菜的鮮甜清湯，招牌菜「天香樓mini麗緻東坡肉」更是甘甜軟綿入口即化；蟬聯兩年米其林必比登推薦、許多人月子餐首選的雙月食品社「雙月靈芝首烏燉土雞湯」也是冬季暖身好料，另外還有採用奢華食材的W TAIPEI紫艷中餐廳「紫艷松茸花膠搖滾雞湯」。

看準年輕族群對異國料理的接受度高，7－ELEVEN今年年菜預購特別加入多款全新異國風味料理，像是連續多年獲得雜誌票選最佳泰國料理餐廳的「Nara Thai」金錢蝦餅、檸檬魚，並首次導入南洋風味的「Mamak檔叻沙海鮮鍋」。