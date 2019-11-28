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2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39聯合報 記者羅建怡／即時報導

米其林進「京」了！2020北京首版米其林熱騰騰出爐，讓人意外的是「新榮記」成為中國大陸唯一的三星中菜。首屆北京米其林指南一共有23家入榜，其中，三星1家，二星2家，一星20家。

2020北京首版米其林於今日（11月28日）公佈，成為繼上海、廣州之後，中國大陸第三個擁有米其林評鑒的城市。發布會上，「新榮記」成為最大贏家，旗下共有3家餐廳入榜，2家一星、還摘下唯一的三星，這也是全中國摘得米其林星星最多的中餐廳，同時是中國大陸唯一的中菜三星。

此外，二星餐廳的「屋裡廂」，則是滬菜入榜。名單也可感受到評審對於中菜的肯定。

在此之前，北京米其林指南與其他地區相同，率先公佈「必比登推介」餐廳名單，共有15家餐廳上榜，但這份榜單也引起美食圈激烈的爭論。有美食家甚至認為「餐盤獎超薄，也應該是米其林史上第一次邀請餐盤獎主廚出席」，米其林近年爭議愈來愈多，相較於2016年米其林進入上海，北京米其林也顯得更加困難。

唯一三星的新榮記，被譽為中餐的龍頭，不少人評其「只用最好的食材」所以成功，甚至有人形容，就簡單的一個橘子，也是品級最高的湧泉蜜桔；其菜單看來都是簡單的家常菜，炸帶魚、燒黃魚等，「但每一口都能給你前所未有的驚喜」。

「米其林指南」國際總監 Gwendal Poullennec 表示，「選料講究、調味多變的北京餐飲是世界美食之林的一塊瑰寶。我們希望通過米其林指南，讓更多的美食愛好者、世界各地遊客感受到北京飲食文化的博採眾長，盡享優質美味。」 對於首都遲來的米其林，雖不免爭議，但仍受到高度關注與討論。

新榮記拿下大陸第一家中菜三星。圖／摘自 Tripadvisor網頁
新榮記拿下大陸第一家中菜三星。圖／摘自 Tripadvisor網頁
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新榮記食材用料強調講究。圖／摘自 Tripadvisor網頁
新榮記食材用料強調講究。圖／摘自 Tripadvisor網頁
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米其林北京

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