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上班太累，放鬆從改變「香氣」開始！6款香氛好紓壓

2019-11-28 12:38聯合報 記者劉小川／台北即時報導

每天上班好忙，回到家，想要有一個美好的放鬆時光，那麼先從家裡的味道開始改變吧！想試試看文青的味道嗎？就從兩大品牌的香氛開始吧！

被譽為最文青的療癒品牌Aesop，在節慶將到之時，推出最療癒的「芳香室內噴霧三重奏」組合。三款噴霧，皆有著不一樣調性，激發了我們在室內的感官、活力，隨著室內香味變化及氛圍，調整適合自己馥郁沁心的香氣。

組合內共有三款式內噴霧，除了香氣怡人，品名更是取自古希臘的重要地方，調香師也因應當地的感覺，去調製屬於這些地方的氣味，就像是一場回憶的旅程。

塞西拉

用濃鬱的橙花、天竺葵，開啟這古城的神秘，並輔之以黃葵和沒藥，用溫暖的木質芳香氣味，更襯托著復刻著伊奧尼亞島上的古城的回憶，這座古城與女神阿芙蘿黛蒂有關，讓這瓶「塞西拉」更擁有著神秘的氣氛。

伊斯特洛斯

名字來自古樸時代初期黑海西岸的興盛市鎮，調香師將噴霧融合粉紅胡椒、薰衣草衝擊著我們的感官，就像是振奮精神也就代表著興盛，含羞草、雪松和檀香的氣味，讓這帶有一絲煙草香餘韻，更嗅出了時代的溫馨與興盛。

俄勞斯

已沈入海底數千年的城邦「克里特島富庶城」，為了紀念的是荷馬史詩中提及了此城，而這款噴霧結合了葡萄柚、佛手柑和茉莉花，噴霧瞬間撒散出的味道，讓時間彷彿回到了當時的城邦，那樣令人著迷，白松香、白豆蔻、雪松一個迷人又沈穩的木質調性，更是精妙的搭配著。

說到室內香氛噴霧，來自英國的香氛精油品牌Neal’s Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，也將天然環境，衝擊我們的感官。下面三款香氣，可以讓家中更有氣氛。

能量提振室內香芬噴霧 Energising Aromatherapy Room Spray

將大自然的香氣瞬間注入到我們的生活。運用橙、葡萄柚打開一整天滿滿的活力，而庭園薄荷，將慵懶的下午、工作的懶散，一掃而盡，更是對自己沒有信心跟專注力時的最佳夥伴。

平衡和諧室內香芬噴霧 Balancing Aromatherapy Room Spray

帶著佛手柑與廣藿香的木質調性，除了改善空氣的氛圍之外，對於情緒不穩定的時刻，就是一個救火隊，讓我們在心情上得到平靜，天然的香氣，有著果香與木質的交織，更浸透了焦躁不安的情緒。

沈靜舒心室內香芬噴霧 Calming Aromatherapy Room Spray

玫瑰與天竺葵的搭配，將芳草香氣與花香，調配的就像一個好天氣的花園般，而需要依靠的我們，噴灑香氛後，就像停靠在港口的船隻，得到了庇護，也像自己的心平靜了下來，好好享受這寧靜花園帶來的安撫。

室內噴霧的使用方法

，只要在空間內噴灑2～3下，香氣及可持續1～2小時。以Aesop的經典琥珀色瓶妝點，讓居家室內芳香噴霧，不只是心裡療癒，環境中更帶出了居家的品味及質感。而Neal’s Yard Remedies的深藍色瓶身，就像是一座平靜的海洋，帶給我們安撫療癒的香氣，趁著耶誕，香氣也是氛圍製造的關鍵之一，趁著歡慶時刻，一起為彼此製造這美麗氛圍吧！

Aesop 芳香室內噴霧三重奏組合／售價3,100元。圖／Aesop提供
Aesop 芳香室內噴霧三重奏組合／售價3,100元。圖／Aesop提供
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Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 能量提振室內香芬噴霧 ...
Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 能量提振室內香芬噴霧 100mL／售價1,010元。圖／摘自尼爾氏香芬庭園官網
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Aesop 芳香室內噴霧三重奏組合內容，塞西拉芳香室內噴霧 50 mL、伊斯特洛...
Aesop 芳香室內噴霧三重奏組合內容，塞西拉芳香室內噴霧 50 mL、伊斯特洛斯芳香室內噴霧 50 mL、俄勞斯芳香室內噴霧50 mL。圖／Aesop提供
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Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 沈靜舒心室內香芬噴霧1...
Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 沈靜舒心室內香芬噴霧100mL／售價1,010元。圖／摘自尼爾氏香芬庭園官網
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Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 平衡和諧室內香芬噴霧1...
Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 平衡和諧室內香芬噴霧100mL／售價1,010元。圖／摘自尼爾氏香芬庭園官網
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