全台最大鸚鵡彩繪牆 160隻寵物鳥寫真集鳥聚下月登場

2019-11-28 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣偏鄉六腳鄉竹本、永賢村一群中年在地居民與旅外鄉親，為活化老化聚落，集資委請牧田創意彩繪工作室費時3個月，在北港溪竹子腳堤岸，彩繪全長100公尺最高250公分堤岸，以熱門寵物鸚鵡做主角，網路徵求160隻各式各樣鳥，為牠們寫真，日前完成全台最大鸚鵡彩繪牆，鳥友組成各地「金剛黨」定12月21日，舉辦聖誕音樂會鳥聚，慶祝彩繪牆大功告成。

牧田創意彩繪工作室負責人彩繪師陳詩薏說，各地雖有不同彩繪牆，但大多以狗貓或海洋生物為主題創作，六腳堤岸鸚鵡是彩繪主角，她在網路徵選鳥友鸚鵡照片，票選羽色艷麗人氣高，姿勢適合鸚鵡，繪製牆上，在地面標示「拍照區」，指示拍照打卡最佳角度。

她帶1名助理，平均每天工作12小時，在2面長百公尺最高250公分最低10多公分牆面繪製，用油漆為160隻寵物鸚鵡寫真，並將在地農產品花生、玉米、蘆筍繪入，過程雖辛苦，但居民及鳥友熱情，讓她很感動，各地鳥友開車或包計程車前來觀看，完工後希望成為觀光休閒景點及教育場域所。

「嘉義金剛黨」召集人葉宗瑋帶鳥友到場辦鳥聚，他說，鳥友帶寶貝鸚鵡拍照，盼成為彩繪村新亮點，各地「金剛黨」定下月21日舉辦音樂會鳥聚，慶祝鸚鵡彩繪牆完成，鳥友透過臉書及line宣傳；本地空拍達人「鈴木二郎」特地為鸚鵡彩繪牆空拍影片，放youtube宣傳。