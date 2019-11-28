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全台表迷都在瘋！G-SHOCK「農家版橡樹」推出新色 每一款都想讓人打包

2019-11-28 10:59聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

延續熱賣的高人氣，G-SHOCK在推出全新配色的GA-2100系列腕表。圖／CA...
延續熱賣的高人氣，G-SHOCK在推出全新配色的GA-2100系列腕表。圖／CASIO提供
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幾乎人手一只的G-SHOCK在今年9月推出品牌史上最纖薄的GA-2100系列，因為具有八角型的表圈，形似愛彼表的招牌皇家橡樹系列，因此被表迷暱稱為「農家版橡樹」。而同樣的是這款腕表亦十分熱銷，CASIO更透露其中黑色更是全台都大缺貨，但消費者不用擔心，品牌在近期更會推出多款新色，讓你荷包徹底失守。

G-SHOCK推出品牌史上最纖薄的GA-2100系列，因為具有八角型的表圈，形似...
G-SHOCK推出品牌史上最纖薄的GA-2100系列，因為具有八角型的表圈，形似愛彼表的招牌皇家橡樹系列，因此被表迷暱稱為「農家版橡樹」。圖／摘自G-SHOCK facebook
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原本G-SHOCK的GA-2100系列，設計概念一開始是為了致敬1983年推出DSW-5000C經典腕表，由原先的橫闊表殼設計換成了符合現代潮流喜好的等邊八角形設計，意外的與其他品牌名表相似，而在表迷之間引起熱烈討論。不過GA-2100系列更是歷代G-SHOCK之中最薄的一個款式，厚度僅有11.8毫米，即使變輕薄了仍運用碳纖維核心防護構造來維持既有的耐衝擊功能。關於這個表款的熱賣與話題度，台灣CASIO也坦言超乎預期，目前在市場上供不應求，尤其是全黑款，在通路上幾乎零庫存，其他兩色也僅有少量備貨。

全黑款的G-SHOCK GA-2100系列腕表，受到消費者的歡迎，十分熱銷，因此...
全黑款的G-SHOCK GA-2100系列腕表，受到消費者的歡迎，十分熱銷，因此目前是供不應求。圖／摘自CASIO官網
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因此，為了延續這樣的高人氣，G-SHOCK在本月就會推出全新配色的GA-2100系列，有著不變的八角形表圈外觀，但像是GA-2100THB款，以耶誕節的紅綠雙色為靈感而設計，以黑色為基礎色，並在表殼、表盤與表帶細節處點綴上紅綠金三色，傳遞出歡樂氛圍。GA-2100THB款設計靈感來自80年代的復古運動服飾配色，以格紋線條搭配復古桃紅、亮紫與白，展現特有的時代感。而GA-2100THS款，最大特色就是具備快拆表帶設計，同樣以黑色為基礎設色調，搭配上藍紫雙色的樹脂表帶；而且還在藍色表帶上特別採用紅色的表扣環，增添獨特性。

G-SHOCK GA-2100TH-1腕表3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GA-2100TH-1腕表3,600元。圖／CASIO提供
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G-SHOCK GA-2100THS-1A腕表4,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GA-2100THS-1A腕表4,500元。圖／CASIO提供
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G-SHOCK GA-2100THB-7A腕表3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GA-2100THB-7A腕表3,600元。圖／CASIO提供
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G-SHOCK GA-2100THS-1A腕表附贈快拆式表帶。圖／CASIO提供
G-SHOCK GA-2100THS-1A腕表附贈快拆式表帶。圖／CASIO提供
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