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還孩童一個乾淨家園！讓年輕人有敢夢想的勇氣

2019-12-02 00:00聯合線上／ 徐力剛 台北報導

說到帛琉，當地人好客個性是給人第一印象，特殊自然風光和豐富海底生態，被許多旅人列為此生必訪景點，素有「掉落的南太平洋珍珠」美譽。

熱情好客的帛琉人歡迎各地旅客前來。 圖／台灣創意週 提供
熱情好客的帛琉人歡迎各地旅客前來。 圖／台灣創意週 提供
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帛琉觀光產業高度發展，為當地帶來大量觀光財，卻對環境造成極大破壞，由民間團體發起的《帛琉誓詞》孕育而生，秉持「地球，是向未來孩子借的」精神，呼籲遊客重視環境保育，由一小群人發揮創意，進而撼動一個國家，與「台灣創意週」理念不謀而合。

以豐富自然環境著稱的「帛琉」積極推動環保議題。 圖／台灣創意週 提供
以豐富自然環境著稱的「帛琉」積極推動環保議題。 圖／台灣創意週 提供
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何謂《帛琉誓詞》？2017年開始，外籍旅客入境帛琉前需簽署一份《帛琉誓詞》，結合政府與企業力量，規範所有來到帛琉的觀光客，透過規章制度與罰款方式，約束旅遊期間行為，達到維護自然生態及尊重在地文化目的。

旅客入境帛琉前需簽署《帛琉誓詞》。 圖／台灣創意週 提供
旅客入境帛琉前需簽署《帛琉誓詞》。 圖／台灣創意週 提供
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帛琉誓詞共同創辦人Laura Clarke分享，熱愛大自然的帛琉人樂於向旅客們分享帛琉之美，但卻發現觀光客不懂得如何與自然相處，造成環境大規模破壞，當地人對此十分煩惱。Laura與好友Jennifer創立《帛琉誓詞》的初衷，就是希望將帛琉海洋與島嶼之美傳承下去，還給小孩一個美麗家園。

Laura坦言，最早開始推動《帛琉誓詞》時真的很辛苦，在沒有經費及外援情況下，靠著大家對夢想的堅持，一步一腳印持續發揮創意，終於在社會上有了回響。Laura指出，地方領導者和政府的大力支持是成功推動《帛琉誓詞》的關鍵因素，也期盼有更多人能一起響應這個計畫，其一「與企業主合作」，攜手飯店、餐廳、超市及旅行社等業者，透過教育顧客方式，讓旅客在生活中也能了解環境保育的重要性；其二「創新教育」，有別傳統家庭教育宣導，結合科技創新體驗，利用3C科技輔助吸引年輕族群，像是手機、電視或書籍等，讓孩童學習新方式保護文化；其三「宣導環境保育重要性」，透過與各國政府及企業家洽談，改變生活的方式從日常做起，運用創意讓世界更好。

帛琉誓詞共同創辦人Laura Clarke呼籲大家，一起為環境保育盡心力。 記者...
帛琉誓詞共同創辦人Laura Clarke呼籲大家，一起為環境保育盡心力。 記者曾學仁／攝影
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重視環保議題的帛琉，在政府與人民共同努力，透過《帛琉誓詞》保衛生態，台灣創意週策展人賴治怡（小魚）表示，首次看到《帛琉誓詞》時十分激動，主因為台灣與帛琉同樣是海島國家，帛琉人民在沒有經費支援情況，利用簽署入境章方式控制觀光客行為，有效達到生態保護目的，與台灣創意週理念相仿，秉持「善用創意，社會創新」精神，藉由發揮各式創意方式改變社會，帶領台灣走出新的高度，與世界無縫接軌 。

台灣創意週策展人賴治怡鼓勵年輕人，勇敢作夢發揮創意的無限可能。 圖／台灣創意週 ...
台灣創意週策展人賴治怡鼓勵年輕人，勇敢作夢發揮創意的無限可能。 圖／台灣創意週 提供
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今年邁入第5年的「台灣創意週」日前圓滿落幕，連續三天邀請全球創意人士，及坎城國際創意節得獎人來台舉辦多場論壇，分享時下最新創意理念，充滿激情與夢想的火花。

「台灣創意週」圓滿落幕，精彩論壇引發話題性。 圖／台灣創意週 提供
「台灣創意週」圓滿落幕，精彩論壇引發話題性。 圖／台灣創意週 提供
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新一代的台灣年輕人勇於做夢，也積極築夢，不讓外國專美於前。被問到想透過「創意」改變台灣哪些地方？阿敏笑著說，都市生活的快節奏，讓人與人之間的人際關係變得冷漠，想要改變人群間的「互助感」，讓社會再燃起愛的火苗；王小姐提及，環保觀念在台已行之有年，先前台灣發明的環保吸管，使用玉米為材料製作，透過創意與巧思展現對地球負責態度，更成為另類的台灣之光。

呂先生表示，為響應環保政策，先前小琉球推動「海灘貨幣」活動，除了提供商店優惠折扣外，更重要是背後的教育意義，呼應給孩童一個乾淨家園理念；劉小姐說，除了維持台灣原生文化外，加入外來創意的刺激，將提供無限的想像空間。Laura也鼓勵年輕人，有些看似瘋狂的想法，其實具備改變世界的可能，記得「永遠不要放棄希望」，只有持續做下去才能知道最後結果。

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