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八旬國寶時尚設計師活力無限 正式跨足高級珠寶市場

2019-11-28 10:10聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

今年已屆85歲高齡的義大利籍設計師Giorgio Armani先生，像是有用不完的精力，除了每年都要操刀數個旗下服裝品牌系列，還推出了香水、餐廳以及授權的飯店，成就他的時尚帝國。不僅如此，在今年7月的高級訂製服周期間，Armani先生正式跨足高級珠寶設計，曝光首個充滿品牌風格的首飾。

Giorgio Armani先生是時尚史上被稱為「三G」之一的設計師，也是目前唯一還在創作的人，個人同名品牌成立至今超過40年，發展出一個龐大的時尚帝國，而且影響了當代的無數創作者，堪稱是義大利的國寶設計師。不過今年已85歲的Giorgio Armani先生仍不斷突破自我，在多數人會選擇退休的年紀時，決定走入高級珠寶的領域，讓人敬佩不已。其實，每一次GIORGIO ARMANI在呈現新一季的高級訂製服時，都會配合服裝的線條、材質或用色，量身打造適合的耳飾、項鍊或戒指，經過多年的醞釀，終於在今年正式成立高級珠寶系列，讓品牌粉絲也驚喜不已。

GIORGIO ARMANI首個高級珠寶設計，可細分為三個子系列，都帶著從服裝風格延續的概念，具有洗鍊的線條。像是名為「Borgonuovo」的系列在就是在品牌的招牌元素做出變化，以碎鑽或柔和色調的半寶石搭配白金流蘇使造型更為柔美。而「Sì」系列受到品牌女香氛的啟發，採用了撞色設計，結構簡單的耳環、戒指、手鐲和項鍊，使用黑瑪瑙結合白或黑鑽石裝飾，重新塑造了花瓣的形狀。最後的「Firmanmento」系列以密鑲和明亮式切割的鑽石，喚起人們對夜空中繁星的聯想。而繁星也是時常出現的時裝系列中呈現的一個主題，緊扣品牌精神。

義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖...
義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖／嘉裕提供
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GIORGIO ARMANI Firmanmento系列高級珠寶，18K白金鑲鑽...
GIORGIO ARMANI Firmanmento系列高級珠寶，18K白金鑲鑽戒指。圖／嘉裕提供
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GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶手環。圖／嘉裕提供
GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶手環。圖／嘉裕提供
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GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶，18K白金Log...
GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶，18K白金Logo鑲鑽胸針。圖／嘉裕提供
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義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖...
義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖／嘉裕提供
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義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖...
義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖／嘉裕提供
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義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖...
義大利時裝品牌GIORGIO ARMANI首度推出高級珠寶系列，搶食市場大餅。圖／嘉裕提供
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GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶，18K白金鑲鑽手...
GIORGIO ARMANI Borgonuovo系列高級珠寶，18K白金鑲鑽手環。圖／嘉裕提供
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GIORGIO ARMANI Sì系列高級珠寶，18K白金、黑瑪瑙鑲鑽耳飾。圖／...
GIORGIO ARMANI Sì系列高級珠寶，18K白金、黑瑪瑙鑲鑽耳飾。圖／嘉裕提供
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