八旬國寶時尚設計師活力無限 正式跨足高級珠寶市場

2019-11-28 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



今年已屆85歲高齡的義大利籍設計師Giorgio Armani先生，像是有用不完的精力，除了每年都要操刀數個旗下服裝品牌系列，還推出了香水、餐廳以及授權的飯店，成就他的時尚帝國。不僅如此，在今年7月的高級訂製服周期間，Armani先生正式跨足高級珠寶設計，曝光首個充滿品牌風格的首飾。

Giorgio Armani先生是時尚史上被稱為「三G」之一的設計師，也是目前唯一還在創作的人，個人同名品牌成立至今超過40年，發展出一個龐大的時尚帝國，而且影響了當代的無數創作者，堪稱是義大利的國寶設計師。不過今年已85歲的Giorgio Armani先生仍不斷突破自我，在多數人會選擇退休的年紀時，決定走入高級珠寶的領域，讓人敬佩不已。其實，每一次GIORGIO ARMANI在呈現新一季的高級訂製服時，都會配合服裝的線條、材質或用色，量身打造適合的耳飾、項鍊或戒指，經過多年的醞釀，終於在今年正式成立高級珠寶系列，讓品牌粉絲也驚喜不已。