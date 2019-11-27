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林志玲愛牌婚紗也瘋冰雪奇緣！「Elsa風」禮服薄透性感

2019-11-27 22:14聯合報 記者吳曉涵／即時報導

最近「冰雪奇緣2」熱映中，Elsa和Anna這對姊妹周邊商品又再度熱燒，其中冰雪女王Elsa身上的服裝依舊是許多女孩、女人心中的夢幻逸品，閃閃發光的冰晶效果超浪漫！不少婚紗業者也趁勢主打「Elsa風」禮服，以藍、紫、灰、白色和鑽飾、亮片、羽毛等組合，呈現很有迪士尼童話風格又奢華迷人的公主造型。

由LinLi Boutique引進，來自黎巴嫩的高訂品牌Saiid Kobeisy，秋冬以帶有微微藍色的冰川灰（Glacier Blue）為基調，搭配宮廷風格的廓型、改良式文藝復興時期的裙撐所打造出的纖腰效果、新古典主義時期的大裙擺等，結合手工縫製的珠飾，打造七分袖開岔晚裝、V領薄紗晚裝等等，飄逸又帶著冰川質感的冷冽，神秘又清新。

日前才為林志玲打造結婚晚宴洋裝的蘇菲雅婚紗，則是以湖水藍綠色呈現優雅A-line裙型搭配樹枝狀的金縷線蕾絲貼花，並只用紗堆襯托出蕾絲的美，輕盈薄透又性感。另一款霧霾灰藍窄A-line晚裝，以曖昧的灰藍色結合深V領形，搭配高罩杯馬甲蕾絲貼花上身與彈性粗網蝴蝶結的腰間設計組合，細膩優雅，灰藍透紗層層堆疊出裙襬，展現層次之美。而帶有女王氣勢的斗篷，更與透膚白紗、手工羽毛、不對稱線形亮片、魚尾剪裁等共同編織出能夠完美展示曲線美的白色禮服，隨著揮手動作也可以展現像是有魔法般的效果。

同樣是林志玲婚宴派對禮服愛牌的Nicole + Felicia，秋冬的一襲藍紫色蓬蓬裙禮服，則是呈現出宛如繡球花的厚重份量感，帶有超強的夢幻氣勢，呼應Elsa的女王風範。

藍紫色蓬蓬裙禮服呈現出宛如繡球花的厚重份量感，帶有超強的夢幻氣勢，呼應Elsa的...
藍紫色蓬蓬裙禮服呈現出宛如繡球花的厚重份量感，帶有超強的夢幻氣勢，呼應Elsa的女王風範。圖／Nicole + Felicia提供
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蘇菲雅婚紗以湖水藍綠色呈現優雅A-line裙型搭配樹枝狀的金縷線蕾絲貼花，並只用...
蘇菲雅婚紗以湖水藍綠色呈現優雅A-line裙型搭配樹枝狀的金縷線蕾絲貼花，並只用紗堆襯托出蕾絲的美，輕盈薄透又性感。圖／蘇菲雅婚紗提供
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霧霾灰藍窄A-line晚裝，以曖昧的灰藍色結合深V領形，搭配高罩杯馬甲蕾絲貼花上...
霧霾灰藍窄A-line晚裝，以曖昧的灰藍色結合深V領形，搭配高罩杯馬甲蕾絲貼花上身與彈性粗網蝴蝶結的腰間設計組合，細膩優雅。圖／蘇菲雅婚紗提供
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LinLi Boutique引進，來自黎巴嫩的高訂品牌Saiid Kobeisy...
LinLi Boutique引進，來自黎巴嫩的高訂品牌Saiid Kobeisy，秋冬以帶有微微藍色的冰川灰為禮服主要色調。圖／LinLi Boutique提供
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帶有女王氣勢的斗篷，更與透膚白紗、手工羽毛、不對稱線形亮片、魚尾剪裁等共同編織出...
帶有女王氣勢的斗篷，更與透膚白紗、手工羽毛、不對稱線形亮片、魚尾剪裁等共同編織出能夠完美展示曲線美的白色禮服。圖／蘇菲雅婚紗提供
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帶有女王氣勢的斗篷，更與透膚白紗、手工羽毛、不對稱線形亮片、魚尾剪裁等共同編織出...
帶有女王氣勢的斗篷，更與透膚白紗、手工羽毛、不對稱線形亮片、魚尾剪裁等共同編織出能夠完美展示曲線美的白色禮服。圖／蘇菲雅婚紗提供
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LinLi Boutique引進，來自黎巴嫩的高訂品牌Saiid Kobeisy...
LinLi Boutique引進，來自黎巴嫩的高訂品牌Saiid Kobeisy，秋冬以帶有微微藍色的冰川灰為禮服主要色調。圖／LinLi Boutique提供
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女王婚紗霧霾

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