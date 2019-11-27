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艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV新包

2019-11-27 21:20聯合報 記者楊詩涵／即時報導

艾瑪史東詮釋新經典系列形象廣告，背著Capucines手袋。圖／LV提供
艾瑪史東詮釋新經典系列形象廣告，背著Capucines手袋。圖／LV提供
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路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的皮件形象廣告，包括形象代言人艾瑪史東（Emma Stone）和品牌好友艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）都入鏡擁抱新包款。

這波形象廣告以路易威登推出的｢新經典」系列為主，上述三位女星同時成為此系列的代言身分，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以她們果敢自信、個性鮮明的特質，來呈現Capucines、Twist和Dauphine手袋。由英籍時尚攝影師Craig McDean操刀、和被譽為法國伸展台三大造型師之一的Marie-Amélie Sauvé合作，表現俐落風格，純淨空白的背景猶如畫布，用以凸顯人物與手袋。

艾瑪史東詮釋的Capucines，是以品牌首家旗艦店坐落的街道命名，其地位不言而喻，簡約輪廓和翻蓋設計為其識別度；艾莉西亞薇坎德搭襯的Twist，以LV字首轉鎖的旋釦帶來趣味開合設計，加上時髦的金屬鍊帶，是品牌的常賣包款之一，並且男女皆適用，張軒睿就曾經入手一個Twist自用；蕾雅瑟杜選擇Dauphine，帶有復古包款的風韻，混搭monogram帆布和皮革，襯托LV字首環形磁釦，是近幾季的搶眼提包。

艾莉西亞薇坎德演繹活潑俏麗的Twist包款。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德演繹活潑俏麗的Twist包款。圖／LV提供
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艾莉西亞薇坎德演繹活潑俏麗的Twist包款。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德演繹活潑俏麗的Twist包款。圖／LV提供
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蕾雅瑟杜手中的Dauphine延伸自品牌經典包款的輪廓。圖／LV提供
蕾雅瑟杜手中的Dauphine延伸自品牌經典包款的輪廓。圖／LV提供
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蕾雅瑟杜手中的Dauphine延伸自品牌經典包款的輪廓。圖／LV提供
蕾雅瑟杜手中的Dauphine延伸自品牌經典包款的輪廓。圖／LV提供
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艾瑪史東詮釋新經典系列形象廣告，手持Capucines手袋。圖／LV提供
艾瑪史東詮釋新經典系列形象廣告，手持Capucines手袋。圖／LV提供
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