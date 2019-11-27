艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV新包

2019-11-27 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



艾瑪史東詮釋新經典系列形象廣告，背著Capucines手袋。圖／LV提供 分享 facebook 路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的皮件形象廣告，包括形象代言人艾瑪史東（Emma Stone）和品牌好友艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）都入鏡擁抱新包款。

這波形象廣告以路易威登推出的｢新經典」系列為主，上述三位女星同時成為此系列的代言身分，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以她們果敢自信、個性鮮明的特質，來呈現Capucines、Twist和Dauphine手袋。由英籍時尚攝影師Craig McDean操刀、和被譽為法國伸展台三大造型師之一的Marie-Amélie Sauvé合作，表現俐落風格，純淨空白的背景猶如畫布，用以凸顯人物與手袋。