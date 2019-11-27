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BALENCIAGA手機包換桃紅新色 「珠光粉」軍團也好生火

2019-11-27 19:20聯合報 記者吳曉涵／即時報導

時尚品牌BALENCIAGA延續品牌經典購物袋包的概念在今年打造了Phone Holder手機包，帶起一波手機、水壺迷你包風潮，也成為新一代的熱賣商品。

一開始這系列只推出白、黑、灰以及紅色，近日全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。而另一款人氣商品Triple S運動鞋，也同步推出桃紅新款，帶點螢光調的配色，搭上黑色的品牌Logo，對比出甜美與個性味。

除了換上桃紅新色之外，BALENCIAGA另外也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等，Triple S也推出白、粉網眼、雙重foam材質拼接款，全都是浪漫系女孩會喜歡的色調。

另一方面，BALENCIAGA與世界糧食計畫署（World Food Programme, WFP）從2018開始的合作企劃也繼續打造新品，12月開始將上架包括襪子、帽子、圍巾、褲子、雨衣、女裝襯衫、連帽衣和男女皆適用的包款，其中一些印有世界糧食計畫署的官方徽標，剩下的則印有結合了重複斜紋BALENCIAGA與世界糧食計畫署的圖案，宣傳形象廣告也網羅不同年齡層的男女，以更多元的視角來讓大眾關注此議題。品牌也把指定捐贈給世界糧食計畫署的商品收益額增加了一倍，增至零售價的20%，雙方希望能持續合作以達成在2030年前消弭飢餓與營養不良問題的目標。BALENCIAGA與世界糧食計畫署合作的新系列，將在全球品牌門店和電商平台中銷售。

Triple S運動鞋也同步推出桃紅新款，帶點螢光調的配色，搭上黑色的品牌Log...
Triple S運動鞋也同步推出桃紅新款，帶點螢光調的配色，搭上黑色的品牌Logo，對比出甜美與個性味。圖／摘自官網
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BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包...
BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等。圖／摘自官網
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BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALEN...
BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALENCIAGA提供
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Phone Holder手機包全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。圖／摘自...
Phone Holder手機包全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。圖／摘自官網
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Triple S也推出白、粉網眼、雙重foam材質拼接款。圖／摘自官網
Triple S也推出白、粉網眼、雙重foam材質拼接款。圖／摘自官網
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BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALEN...
BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALENCIAGA提供
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BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALEN...
BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALENCIAGA提供
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BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALEN...
BALENCIAGA與世界糧食計畫署繼續合作打造新品，12月上架。圖／BALENCIAGA提供
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全新的珠光粉紅色同樣喚起少女心。圖／摘自官網
全新的珠光粉紅色同樣喚起少女心。圖／摘自官網
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BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包...
BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等。圖／摘自官網
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BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包...
BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等。圖／摘自官網
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BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包...
BALENCIAGA也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等。圖／摘自官網
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Phone Holder手機包全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。圖／摘自...
Phone Holder手機包全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。圖／摘自官網
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