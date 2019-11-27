BALENCIAGA手機包換桃紅新色 「珠光粉」軍團也好生火

2019-11-27 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚品牌BALENCIAGA延續品牌經典購物袋包的概念在今年打造了Phone Holder手機包，帶起一波手機、水壺迷你包風潮，也成為新一代的熱賣商品。

一開始這系列只推出白、黑、灰以及紅色，近日全新打造桃紅色款，比起基本色調更鮮活俏皮。而另一款人氣商品Triple S運動鞋，也同步推出桃紅新款，帶點螢光調的配色，搭上黑色的品牌Logo，對比出甜美與個性味。

除了換上桃紅新色之外，BALENCIAGA另外也以更夢幻的珠光粉紅點綴Phone Holder手機包、腰包、機車包、托特包等等，Triple S也推出白、粉網眼、雙重foam材質拼接款，全都是浪漫系女孩會喜歡的色調。