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爆棚好口碑 「變變變！MOVE生物體驗展」2019寒假推進第三站台中

2019-11-28 14:42聯合新聞網 聯合數位文創

唯一變身教育互動樂園「變變變！MOVE生物體驗展」曾在東京掀起一波「變身」風潮，在台北、高雄湧入近30萬人進場體驗，爆棚的好口碑將展覽推進台灣第三站「台中站」，2019年12月27日至2020年4月5日將於台中世貿一館展出。

圖／聯合數位文創 提供
圖／聯合數位文創 提供
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跳脫書本框架 一起變身進入百科全書吧！

由聯合數位文創主辦，從日本移師海外的「變變變！MOVE生物體驗展」是以日本銷量高達300萬冊的「動態圖鑑MOVE」轉化而成，有如放大版百科全書，一系列超過10多種變身遊戲及動物特徵，加上10部NHK高清影片，為100%沈浸式互動展覽。

走進展場，您將「完整體驗」生物的生活模式與環境，透過體驗和模仿，了解各種動物的生活習性、獵食或躲避天敵的過程，搭配豐富圖文，6大逼真場景：水上行忍者雙冠蜥居住的「神奇叢林」，盔甲兵團子蟲身處的「小小花園」、逃出巨齒鯊血盆大口的「生存海洋」、考驗獅子狩獵技巧的「奇蹟草原」、趣味多變的「生物特徵」與實體化的「巨大圖鑑」。

結合「教育Education」與「娛樂 Entertainment」的最新「Edu-tainment」寓教於樂型展覽，讓大、小朋友皆可以在趣味的生物樂園中一起變身、一起學習，更能透過遊戲過程增進家庭親子關係，滿足玩心和求知欲。

【六大必玩場景】

「神奇叢林」─叢林沼澤中滋養著各種動植物，其中雙冠蜥能用輕功般的步伐橫越水面，快來試試靠自身平衡感與飛速般的腳步，體驗橫越水面的快感吧！

圖／聯合數位文創 提供
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「生物特徵」─有著不同生物的特徵部位的話，你會變成什麼樣子呢？透過穿戴各種動物的特徵，體驗牠們的樣貌、動作與生活型態！

圖／聯合數位文創 提供
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「生存海洋」─海洋中的生物鏈環環相扣，每日上演著激烈的生存競爭。企鵝泳速雖快，但遇到鯊魚時也是避之唯恐不及，誰來得及逃出血盆大口生存下去？

圖／聯合數位文創 提供
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「奇蹟草原」─在一望無際的草原，化身為捕食者獅子，靠著團隊合作並耐心等待獵捕時機，即使身在食物鏈頂端，也要拼全力向獵物飛奔而去！

圖／聯合數位文創 提供
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「小小花園」─在枯葉散落的小花園中，團子蟲緩緩地在地面上蠕動爬行，但一遇到危險就會拱起盔甲，蜷縮成球體以自保。活用你的反射神經來抵擋天敵的襲擊吧！

圖／聯合數位文創 提供
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「巨大圖鑑」─將原為平面的MOVE動態圖鑑放大、具體呈現在眼前，汲取各種生物知識，並透過各種感官體驗、學習生物們的習性。

圖／聯合數位文創 提供
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【變變變！MOVE生物體驗展】台中站
● 展覽時間：2019.12.27 ~ 2020.04.05 (2020.01.24（五）農曆除夕休館一天)
● 展覽地點：臺中世貿中心一館（台中市西屯區天保街60號）
● 主辦單位：聯合數位文創股份有限公司
● 展覽官網：https://uevent.udnfunlife.com/MOVETaiwan2019/
● FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/MOVETaiwan
● 售票通路─udn售票網、ibon、全家、博客來、Gomaji、17Life (10.25~12.26，預售票180元為全展期最優惠價格)
大宗購票優惠請洽02-7721-6955 #1（平日09:00-17:00）
客服專線請洽02-7721-6955 #2（平日10:00~18:00）。

文創鯊魚親子

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