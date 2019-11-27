親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

港警6月至今共射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 逮4319人

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

京站限定! 108抹茶茶廊必吃抹茶甜甜圈、耶誕餅乾

2019-11-27 18:45聯合報 記者張芳瑜／即時報導

主打日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，使用京都宇治抹茶為基底製作出多款甜點、飲品、霜淇淋，身為抹茶控的粉絲不能錯過。今年耶誕節，一〇八抹茶茶廊以「白色耶誕節」為主題，推出有可愛耶誕烙印的「白麻吉抹茶巧克力大判燒」、「白色耶誕抹茶聖代」等系列。此外，配合京站時尚廣場週年慶，一〇八抹茶茶廊推出兩款限定商品及優惠活動，讓抹茶控大飽口福。

首波優惠即日起至12/4，京站獨家販售抹茶甜甜圈，每日限量十個，每個78元，有如費南雪口感的抹茶甜甜圈，濃郁甘甜的厚實滋味，吃完口齒留下清香茶韻；中杯熱拿鐵（抹茶/焙茶）加大判燒（季節限定口味除外）可享優惠143元、中杯熱拿鐵（抹茶/焙茶）加麻吉大判燒優惠158元；散發淡淡杏仁香的「抹茶杏仁豆腐」買一送一 ，每日限量30組，優惠每組128元；蕨餅兩件優惠價288元；大判燒買五送一，每個35元至58元（以購買口味中，價低者做贈送）。

第二波則從12/5至12/16期間推出，可享大判燒三個（季節口味除外）任選，優惠100元，每人限購4組；中杯熱飲加大判燒任選3個（季節口味除外）優惠價200元；黑糖果凍抹茶聖代/黑糖果凍焙茶聖代加大判燒任選3個（季節口味除外）優惠價210元。

「白麻吉抹茶巧克力大判燒」售價58元(個)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
「白麻吉抹茶巧克力大判燒」售價58元(個)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
分享
「抹茶甜甜圈」售價78元(個)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
「抹茶甜甜圈」售價78元(個)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
分享
抹茶杏仁豆腐買一送一 ，每組128元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
抹茶杏仁豆腐買一送一 ，每組128元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
分享
「耶誕餅乾」4入1包售價58元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
「耶誕餅乾」4入1包售價58元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
分享
「耶誕樹霜淇淋」售價118元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
「耶誕樹霜淇淋」售價118元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
分享

耶誕節甜點巧克力

相關新聞

達菲熊陪你過冬！超萌「達菲暖暖居家系列」迪士尼獨售

2019-11-27 18:36

集亞洲、台灣百家創意品牌 誠品松菸市集周末限時三天

2019-11-27 18:05

PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57

真的「咬文嚼字」！印滿日本名詩的巧克力 每口都文青

2019-11-27 17:47

咖啡機也上榜！11月28日好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

「暖商機」發威！網購泡腳機、沖泡飲品、熱敷毯狂賣

2019-11-27 16:54

Ferragamo經典Vara變身尖頭鞋！皮革蝴蝶結優雅大加分

2019-11-27 16:24

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

12月限定！ ZAKUZAKU「雪莓棒棒泡芙」 酸甜又浪漫

2019-11-27 16:10

「好滴咖啡」新北首店 12月下旬進駐板橋車站

2019-11-27 16:05

灌籃高手明年回歸！不只漫畫 流川楓「神鞋」也回來啦

2019-11-27 15:14

走進米奇耶誕城 漢神巨蛋耶誕裝置和米奇米妮遊歐洲

2019-11-27 15:01

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

百貨耶誕點燈 冰雪奇緣、賭城主題夜夜熱鬧

2019-11-27 14:36

美食外送叫到境外平台 刷卡要付海外手續費

2019-11-27 14:31

美食外送刷卡折扣 比現場用餐更划算

2019-11-27 14:29

外帶年菜業績估增3成 預購米其林餐廳當日現做

2019-11-27 14:25

微醺系甜食！7-11獨家預購「日本梅酒、純米大吟釀酒心巧克力」

2019-11-27 13:31

貓小姐Ms.Cat聖誕貼圖應景登場！聖誕節交換禮物就是要「貓」一下

2019-11-27 13:27

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

美國極黑牛的6種吃法 「雷神索爾之槌」最吸睛

2019-11-27 11:55

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

快時尚歲末折扣戰！H&M、UNIQLO秋冬單品最低49元起

2019-11-27 11:50

吃鍋、貼文、拿千元！11家火鍋名店聯手 4人899元起

2019-11-27 11:31

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

Supreme x Nike 最新聯名曝光 網友歡呼：買起來！

2019-11-27 10:43

台灣第一個親子動手做大型互動體驗展！親子天下MAKER PARTY週五盛大展開

2019-11-27 10:30

2斤「東星斑」肥又鮮！Hi-Q鱻食5款尾牙桌菜 加贈梅酒

2019-11-27 00:36

與天爭高 IWC與美國海軍特技隊BlueAngels聯名

2019-11-26 22:48

百達翡麗Ref.2523腕錶亞洲成交創新高 專家解密

2019-11-26 22:48

三好錶即將現身香港拍賣會 專業外媒Hodinkee亮點分析

2019-11-26 22:45

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

新光三越會員點數10點換1千抵用金 台北站前周年慶獨享

2019-11-26 21:21

油皮、乾皮都不怕！冬季粉底液TOP前五名 上妝粉持久

2019-11-26 20:59

浪漫天鵝絨、微醺柔霧紅 冬日內衣也要慶祝耶誕節

2019-11-26 20:57
看更多

熱門文章

高以翔驚傳過世 醫師指出過勞恐是猝死主因

2019-11-27 11:30

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

和好市多拚了！全聯「黑色購物節」僅三天業績上看8億

2019-11-27 10:47

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

黑色購物節第3彈！民眾瘋搶好市多「除濕機」超熱門

2019-11-27 14:44

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

韓國沒有你想像的美好！雪莉、具荷拉自殺背後的殘酷真相

2019-11-27 10:00

「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開　事業得成就感

2019-11-27 00:00

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 11:27

比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17

咖啡機也上榜！11月28日好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

不菸的他經電腦斷層檢查竟罹患肺炎 幸及早發現切除

2019-11-26 20:27

明年健保總額定案 醫院總額採付費者代表版本

2019-11-27 11:20

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

高以翔疑過勞猝死 醫師分享量表籲自我檢視

2019-11-27 12:14

網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

吃鍋、貼文、拿千元！11家火鍋名店聯手 4人899元起

2019-11-27 11:31

【家人關係】米花／三代情緣

2019-11-27 06:00

花3年拍攝太魯閣生態 他曾與黑熊驚險對峙

2019-11-27 07:38

【為母心情】柳靖／母老虎媽媽

2019-11-27 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top