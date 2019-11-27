京站限定! 108抹茶茶廊必吃抹茶甜甜圈、耶誕餅乾

2019-11-27 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



主打日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，使用京都宇治抹茶為基底製作出多款甜點、飲品、霜淇淋，身為抹茶控的粉絲不能錯過。今年耶誕節，一〇八抹茶茶廊以「白色耶誕節」為主題，推出有可愛耶誕烙印的「白麻吉抹茶巧克力大判燒」、「白色耶誕抹茶聖代」等系列。此外，配合京站時尚廣場週年慶，一〇八抹茶茶廊推出兩款限定商品及優惠活動，讓抹茶控大飽口福。

首波優惠即日起至12/4，京站獨家販售抹茶甜甜圈，每日限量十個，每個78元，有如費南雪口感的抹茶甜甜圈，濃郁甘甜的厚實滋味，吃完口齒留下清香茶韻；中杯熱拿鐵（抹茶/焙茶）加大判燒（季節限定口味除外）可享優惠143元、中杯熱拿鐵（抹茶/焙茶）加麻吉大判燒優惠158元；散發淡淡杏仁香的「抹茶杏仁豆腐」買一送一 ，每日限量30組，優惠每組128元；蕨餅兩件優惠價288元；大判燒買五送一，每個35元至58元（以購買口味中，價低者做贈送）。