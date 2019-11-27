集亞洲、台灣百家創意品牌 誠品松菸市集周末限時三天

2019-11-27 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



本周末又有市集可逛，誠品生活文創平台expo於本周五起（11/29～12/1）限時三天在松菸店1樓戶外文化廣場，邀請百位台灣創意設計品牌展開「肖年頭家夢想嘉年華」市集。同時攜手四天創千萬業績的Pop Up Asia，精選出十家亞洲品牌限時推出「PUA PUA選品店」。

這次市集誠品生活expo集結一到八屆的肖年頭家與Pop Up Asia十大亞洲設計工作者。特色店家包括，泰國清邁手工編織包「Torboon」，曾獲清邁產品設計獎肯定；「牛皮紙」取代動物皮革的「我己文創」，鞣製出可水洗又耐用的質感配件。

充滿手作溫度的「Littdlework」以手工燙印電繡技術製成充滿台味特色胸章，還有馬來西亞手帳品牌「Ｍossery」，用俏皮配色與手工燙金的客製服務，製成獨一無二的手帳。

逛市集少不了街頭美食，「胖卡協會行動車」特蒐港味十足的甜品雞蛋仔、泰式奶茶、日式關東煮，與台味大腸包小腸。人氣網購手工餅乾「甜宇宙」推出焦糖小蘋果餅乾，選用新鮮蘋果加入麵粉烘培出酥脆口感，再裹上焦糖外皮，甜美不膩的滋味讓人一口接一口。

另外，12/11至1/12 Pop Up Asia也將精選20家手創品牌進駐expo松菸店。11/29至12/8松山文創園區集結11組藝術家共同創作，攜expo以「耶誕魔幻夢工場」為題共創藝術地景，首次於戶外策展「原創基地節」開展。

●2019誠品生活expo肖年頭家夢想嘉年華

時間：11/29、11/30（11:00－20:00）／12/1（11:00－18:00）