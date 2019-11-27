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PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57聯合報 記者陳立儀／即時報導

搶攻「黑色購物節」商機，PChome 24h購物即日起至11月30日舉辦「黑五樂購節」，全站商品下殺35折起，並精選十大特色分會場，攜手各大品牌推出狂降優惠，包括Apple全系列限時優惠83折起、三星旗艦機89折起、碧兒泉全店88折起、Nespresso黑五快閃獨家優惠等，另獨家推出通訊、數位、精品等黑五特惠價，像是Airpods限時限量特價72折、PS4 Pro《極致黑》遊戲主機破盤價84折、COACH精品包買大送小等。

電競市場成長熱絡，PChome 24h購物電競筆電業績較去年同期成長超過3倍，其中以RAZER電競及ROG 潮流電競品牌最熱銷，連帶滑鼠、鍵盤、電競椅等相關電競周邊銷量年成長近30%。PChome 24h購物今年首度聯手Intel參與亞洲最大電競嘉年華「Lan Party Wirforce 2019」，4天活動共吸引20萬人潮入場。

PChome 24h購物也再加碼推出Intel x Wirforce線上電競購物節，祭出Lenovo Legion Y740、AORUS 15 X9電競筆電等多款狂降萬元以上的電競機種，加碼再送Intel《全軍破敵：三國遊戲包》兌換卡及Intel X WirForce聯名外套等；11月29日至12月3日再推Cyber Monday，預計將有更多強檔的電競商品與電玩裝備促銷。

AORUS 15 X9電競筆電，原價69,900元、PChome 24h購物即日...
AORUS 15 X9電競筆電，原價69,900元、PChome 24h購物即日起至11月30日上午10點59分特價52,999元。圖／PChome 24h購物提供
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Lenovo Legion Y740電競筆電，原價67,990元、PChome 24h購物即日起至11月30日上午10點59分特價49,990元。圖／PChome 24h購物提供
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AirPods搭配無線充電盒，原價6,490元、PChome 24h購物「黑五樂購節」即日起限量特價4,699元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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