PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



搶攻「黑色購物節」商機，PChome 24h購物即日起至11月30日舉辦「黑五樂購節」，全站商品下殺35折起，並精選十大特色分會場，攜手各大品牌推出狂降優惠，包括Apple全系列限時優惠83折起、三星旗艦機89折起、碧兒泉全店88折起、Nespresso黑五快閃獨家優惠等，另獨家推出通訊、數位、精品等黑五特惠價，像是Airpods限時限量特價72折、PS4 Pro《極致黑》遊戲主機破盤價84折、COACH精品包買大送小等。

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