真的「咬文嚼字」！印滿日本名詩的巧克力 每口都文青

2019-11-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



許多人說話時喜歡「咬文嚼字」，現在東京的EYECON SHOP，推出一款刻印有日本詩人「谷川俊太郎」作品「早晨的接力」的巧克力，讓人一邊品嚐巧克力的滋味，同時享受真正「咬文嚼字」的文化感。

誕生於1931年的谷川俊太郎，乃是日本當代著名詩人。除了處女作「二十億光年的孤獨」之外，還出版70餘部詩集，還有大量的文藝作品，包括話劇、電影劇本、童話等不同領域，並獲得眾多獎項。在宮崎駿的動畫作品「霍爾的移動城堡」中，主題曲「世界的約定」即是谷川俊太郎的作品。本次製作成巧克力的「早晨的接力」，乃是谷川俊太郎的代表作之一，曾被日本雀巢咖啡作為廣告的文案。

位於東京二子玉川市的「EYECON SHOP」，本次與東京的巧克力工房「xocol STONE GROUND XOCOLATE」合作，選用可可含量72%的巧克力為主角，透過印刷技術，將日本詩人「谷川俊太郎」的名作「早晨的接力」（朝のリレー），完整重現於巧克力上，字體並特別選用「石井太明朝體」，顯現出印刷之美。在內層包裝上，運用印有詩文的金色錫箔紙，外層的白色禮盒，則是僅印有「朝のリレー」、「谷川俊太郎」兩行字，顯得俐落簡約，宛若一本精裝詩集。