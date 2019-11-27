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金材昱、路雲和李宰旭 爆紅的歐巴都愛T．I FOR MEN

2019-11-27 17:38聯合報 記者楊詩涵／即時報導

粉絲心中「行走的荷爾蒙」、獅子館長金材昱日前赴新加坡參加「星和璀璨星光夜」活動，在仁川機場以一件帥氣格紋大衣現身，讓獅迷們為之傾心；而同樣一件大衣撞衫韓劇「意外發現的一天」裡的路雲，他穿了這件T．I FOR MEN的格紋大衣，和女主角演起情愛糾葛的落淚戲。

T．I FOR MEN為韓國品牌，男裝以簡約、實穿設計為主，之前曾找南柱赫作為代言人。演出「VOICE」變態殺人魔、「她的私生活」美術館館長而星運大開的金材昱，身穿T．I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，無腰圍縫合線的切斯特大衣剪裁，具有英倫紳士風，搭配韓國品牌FIND KAPOOR水桶包、PROJEKT PRODUKT墨鏡，相當帥氣挺拔；演出漫畫改編「意外發現的一天」的路雲，在第30集的夜戲中，也是穿了一模一樣的喀什米爾羊絨大衣和金惠奫（金惠允）對戲。

而因「請輸入檢索詞www」的劇中劇大紅的李宰旭，在和路雲、金惠奫在「意外發現的一天」中大談三角戀時，他所飾演的「白經」在第29集與金惠奫「殷端午」約會時，也穿了T．I FOR MEN的墨灰色羊絨大衣，搭出型男品味，21歲小鮮肉李宰旭已有好演技的大將之風，更預計11月28日首次來台，參加媒體見面會，屆時穿搭也令人期待。

路雲身穿T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣和金惠奫對戲。圖／取自LINE T...
路雲身穿T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣和金惠奫對戲。圖／取自LINE TV
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路雲身穿T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣和金惠奫對戲。圖／取自LINE T...
路雲身穿T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣和金惠奫對戲。圖／取自LINE TV
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李宰旭穿的T.I FOR MEN羊絨大衣，官網正7折特價461,300韓圓、約台...
李宰旭穿的T.I FOR MEN羊絨大衣，官網正7折特價461,300韓圓、約台幣12,953元。圖／取自品牌官網
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金材昱和路雲穿的T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，官網正7折特價601,3...
金材昱和路雲穿的T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，官網正7折特價601,300韓圓、約台幣16,885元。圖／取自品牌官網
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金材昱在「星和璀璨星光夜」奪得亞洲矚目男藝人獎。圖／取自Management S...
金材昱在「星和璀璨星光夜」奪得亞洲矚目男藝人獎。圖／取自Management SOOP IG
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李宰旭詮釋T.I FOR MEN羊絨大衣、金惠奫身穿SAINT JAMES外套演...
李宰旭詮釋T.I FOR MEN羊絨大衣、金惠奫身穿SAINT JAMES外套演出約會橋段。圖／截自LINE TV
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李宰旭詮釋T.I FOR MEN羊絨大衣、金惠奫身穿SAINT JAMES外套演...
李宰旭詮釋T.I FOR MEN羊絨大衣、金惠奫身穿SAINT JAMES外套演出海邊嬉戲畫面。圖／截自LINE TV
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金材昱機場時尚以T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，搭配韓國品牌FIND K...
金材昱機場時尚以T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，搭配韓國品牌FIND KAPOOR水桶包、PROJEKT PRODUKT墨鏡。圖／取自www.dispatch.co.kr
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金材昱機場時尚以T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，，搭配韓國品牌FIND ...
金材昱機場時尚以T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣，，搭配韓國品牌FIND KAPOOR水桶包、PROJEKT PRODUKT墨鏡。圖／取自www.dispatch.co.kr
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韓國館長品牌

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