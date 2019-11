金材昱、路雲和李宰旭 爆紅的歐巴都愛T.I FOR MEN

2019-11-27 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



粉絲心中「行走的荷爾蒙」、獅子館長金材昱日前赴新加坡參加「星和璀璨星光夜」活動,在仁川機場以一件帥氣格紋大衣現身,讓獅迷們為之傾心;而同樣一件大衣撞衫韓劇「意外發現的一天」裡的路雲,他穿了這件T.I FOR MEN的格紋大衣,和女主角演起情愛糾葛的落淚戲。

T.I FOR MEN為韓國品牌,男裝以簡約、實穿設計為主,之前曾找南柱赫作為代言人。演出「VOICE」變態殺人魔、「她的私生活」美術館館長而星運大開的金材昱,身穿T.I FOR MEN喀什米爾羊絨大衣,無腰圍縫合線的切斯特大衣剪裁,具有英倫紳士風,搭配韓國品牌FIND KAPOOR水桶包、PROJEKT PRODUKT墨鏡,相當帥氣挺拔;演出漫畫改編「意外發現的一天」的路雲,在第30集的夜戲中,也是穿了一模一樣的喀什米爾羊絨大衣和金惠奫(金惠允)對戲。