這樣吃洋芋片最快樂！樂事首度公開美味「8大心法」

2019-11-27 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



台灣零食市場商機無限，據統計每年全台銷售額可達60~70億， 洋芋片龍頭「樂事」首度公開好吃秘訣8大心法，讓消費者吃得安心又快樂。

其一「口味靈感來自真食物」，藉由市調分析消費者喜好選出受歡迎菜式，廚師針對同一菜品烹調出不同風味料理，由專人團隊試吃口味後，再研發出全新口味，確保每種風味都能符合消費者需求；其二「五星級環境培育」，樂事洋芋片選用黃金種薯為食材，特別打造五星級「育嬰室」培育黃金種薯，確保擁有充足養份、酸鹼值，加上黃金種薯的高「固形物」成分，做成洋芋片口感香脆

其三「多種口味優勢」，看好年輕世代喜愛求新求變特性，樂事每年推出數十支新口味產品，為全台最多口味洋芋片；其四「新品更新速度快」，樂事幾乎每月推出新口味，操作新興行銷議題與年輕人接軌；其五「呼應健康意識」，近年消費者對身體健康愈趨重視，樂事全新「少添加系列」強調無添加味精、人工防腐劑及人工色素等，維護身體健康。