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「暖商機」發威！網購泡腳機、沖泡飲品、熱敷毯狂賣

2019-11-27 16:54聯合報 記者陳立儀／即時報導

雖然今年冬天冷得比較晚，但近幾天隨著東北季風增強，加上陰雨影響，讓天氣轉冷特別有感。網購近日來「暖商機」發威，生活市集抗寒家電11月銷量飆升6倍，包括泡腳機、電暖爐、保溫瓶等都躍升熱搜榜；社群團購網ihergo愛合購近期包括保溫瓶、小家電、沖泡飲品等買氣顯著提升至少1.8成，尤其人氣最旺的「阿華師人氣奶茶」單周可賣出超過800包。

生活市集即日起推出「抗寒攻略」專區，精選各式暖心食物、冬季家電、溫暖寢具、保暖小物、冬季衣物等近200項人氣商品免運狂殺19折起，根據生活市集銷售數據統計，富及第超靜音節能除濕機近兩周銷量較上月同期暴增超過2倍，原價12,990元、特價4,500元有找；高人氣的SANKI三貴加熱SPA足浴機近一周銷量較前周成長超過4成；使用便捷又能快速取暖的電熱毯也是冬季居家必備家電之一，甲珍可水洗恆溫電熱毯含單人、雙人等尺寸，近兩周銷量成長2倍。

正值冬季進補時節，生活市集養生鍋物湯品11月至今的銷量較去年同期成長超過1.6倍，持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」本月曾創下7天內賣出超過11,000包的佳績；「享溫馨養生純滴雞精禮盒」近一周銷量暴增2倍，登上生活市集11月鍋物飲品熱銷冠軍，同樣熱賣的「台灣上青養生黑糖塊系列」本月銷量成長超過1.6倍。

ihergo愛合購近一周沖泡茶包、奶茶、咖啡銷量平均都翻了近1倍，除了「阿華師人氣奶茶」熱賣之外，濾掛咖啡也大受青睞；受惠於沖泡飲、咖啡買氣增溫，保溫瓶的銷量也成長了3倍，其中又以鍋寶手提咖啡瓶銷售最佳，自動攪拌杯、USB保溫杯墊也是近期上班族瘋揪團的商品。

松果購物跟進歐美盛行已久的「黑色星期五」熱潮，即日起至12月1日祭出居家「黑品」大集合優惠，精選3C家電及冬季質感寢具、保暖服飾杯瓶等，包括原價2,480元的Kolin歌林微電腦IH微晶電磁爐下殺4折；Matric松木家電3人份星鑽厚釜電子鍋半價1,324元；AnD House日本大和防蟎抗菌四效合一竹炭被雙人款限定下殺特價892元。11月29日起連續96小時松果購物全站25萬件商品再推App限定6%起優惠折扣。

ihergo愛合購「阿華師人氣奶茶」單周可賣出超過800包。圖／愛合購提供
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