桃園機場免稅區 最貴的1瓶酒售價曝光

2019-11-27 16:54 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



單一純麥蘇格蘭威士忌酒全球主要品牌之一的麥卡倫，全球首間免稅旗艦店2016年在桃園機場第2航廈出境大廳昇恆昌免稅區開幕後，配合免稅區全面重新裝潢整修，27日重新開幕，由昇恆昌免稅店副董事長吳秀光（左二）、桃園機場公司總經理林祥生（右二）、麥卡倫全球免稅通路總經理Suzy Smith （左三）等人剪綵。記者陳嘉寧／攝影（聯合報提醒您：飲酒過量有礙健康，酒後不開車） 分享 facebook 單一純麥蘇格蘭威士忌酒全球主要品牌之一的麥卡倫，全球首間免稅旗艦店2016年在桃園機場第2航廈出境大廳昇恆昌免稅區開幕後，配合免稅區全面重新裝潢整修，27日重新開幕。鎮店之寶-麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶（The Macallan 72 Years Old in Lalique—The Genesis Decanter）也曝光。

2016年麥卡倫全球首間免稅旗艦店於台灣正式開幕，這次全新升級，是麥卡倫繼6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第5航廈之後，全球第3個推出全球旗艦體驗計畫的據點。

剪綵儀式由昇恆昌免稅店副董事長吳秀光、桃園機場公司總經理林祥生、麥卡倫全球免稅通路總經理Suzy Smith 、昇恆昌免稅店總經理江建廷等人共同剪綵。

旗艦店陳列的麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶酒現場並沒有標價，據了解，這瓶酒麥卡倫在全球的定價為6萬美元，但是收藏家私下轉讓的價格高達新台幣300萬元至600萬元之間，甚至還有超過新台幣600萬元的價格傳出。

據指出，麥卡倫桃園機場旗艦店先前曾經賣出1瓶52年酒齡的藏酒，營業單位以保護顧客隱私為由不便透露買家資料及售價，但傳出這瓶酒的售價超過新台幣250萬元。

27日新開幕的麥卡倫桃園機場旗艦店獨家販售的酒還包括：麥卡倫旗艦店限量款（The Macallan Boutique Collection）、麥卡倫檔案系列酒款第4冊（The Macallan Folio 4）、麥卡倫卓越單一桶系列(Exceptional Single Cask) 等珍稀酒款，旅客從桃園機場第2航廈搭機出境時，可以前往旗艦店參觀選購。

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