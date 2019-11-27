文青也要抗老！盤點4款文青必收換季保養 美出新高度

2019-11-27 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



文青風格當道，身為一位高質感的文青，卻也不要忘了自己的外在，需要好好保養一番，尤其現在正值換季時期，當然更需要好好保養，才能用有質感的外在，當個有感文青。

說到文青會喜歡的品牌，通常具有兩種特色，一種是包裝好看，俐落吸睛，另一種則是對環境友善，彰顯出品牌價值。

以下推薦四款文青最愛的換季保養品，從抗老、保濕到髮品，全都包。

Aesop

澳洲品牌Aesop，是近期最發燒的文青保養品，從店裝到包裝，都充滿簡單有質感的風格，當然Aesop堅持不使用動物實驗，也是讓文青很認同品牌的原因之一。

面臨換季，有些人的肌膚出現泛紅、乾癢，或是不停地脫屑導致皮膚受損，Aesop新推出覓靜保濕精華乳，解決各種肌膚的不適症狀。

覓靜保濕精華乳含有抗氧化劑的綠色微藻「杜氏鹽藻萃取物」，以及取自休眠水仙球莖的水仙鱗莖萃取物，兩種成分讓肌膚的不適感，迎刃而解。生薑根萃取物和沒藥醇使產品配方，讓秋冬的敏感肌膚、換季的肌膚不適症狀，煙消雲散。

Jurlique

同樣來自澳洲的Jurlique茱蒂寇，標榜純天然品牌，保養品的成分，大多取自於自家栽種的農場，而且強調友善的活機耕種。

對於即將到來的耶誕，Jurlique茱蒂寇耶誕限定版「小蒼蘭接骨木活膚露」，以南澳農莊當年度手工摘植的接骨木強效賦活能量，凝聚6種高效活機修護因子，一拍透出好氣色，也是旗下最熱賣的商品之一。

小蒼蘭接骨木活膚露內含有接骨木根菁萃，為肌膚注入新的抗氧化能量，玫瑰菁萃能立即舒緩、保濕冬日裡的乾燥肌，洋甘菊菁萃、紫羅蘭菁萃，也能讓肌膚提亮，注入好氣色。

AVEDA

以各種髮品著名的AVEDA，長期關注環境保育與環保議題，同樣不使用動物實驗，並減少包裝，贏得不少文青消費者的認同。

針對耶誕節，AVEDA推出10款禮盒，且都以台灣瀕臨滅絕的特有種生物命名，譬如白海豚、黃山雀、金絲蛇等，呼籲大家關注瀕臨滅絕的特有種生物。

針對秋冬髮絲較為乾燥，因此推出「甜馨潤澤精華」，結合櫻花、甜杏仁油與辣木遊等滋潤配方，給頭髮多達12種的保養功效，可以對抗毛燥，讓頭髮更好整理，還具有依蘭、橙花等花植香甜滋味，洗完頭後，馬上就能聞到芬芳香氣。

Grown Alchemist

來自澳洲墨爾本的Grown Alchemist，是近年當紅的文青品牌，以天然、有機與植萃方式製作保養品，但是最有名的是他的包裝，超級簡潔俐落，最有名的護手霜，就是黑色包裝，上面特別排列的英文說明，讓文青一看就愛，難怪賣到缺貨，被稱為「「潮拍護手霜」。