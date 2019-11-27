Ferragamo經典Vara變身尖頭鞋！皮革蝴蝶結優雅大加分
女人的鞋櫃裡永遠少了一雙鞋！談到時尚界經典鞋款，義大利品牌Salvatore Ferragamo的Vara女鞋系列絕對是代表之一。蝴蝶結元素搭配簡約典雅的鞋型設計，從1978年誕生至今就是常賣的人氣商品。今年Vara女鞋迎來40周年生日，品牌除了找來全球指標性的時尚達人參與拍攝Follow Vara線上特企之外，不斷延伸此系列鞋款做出的嶄新設計也即將上市。
Vara女鞋的歷史要回溯到1978年，當時因為Ferragamo先生的長女Fiamma Ferragamo女士認為品牌店內缺少了一款優美典雅並不失休閒日常的女鞋，所以親自操刀設計，以織布機所織出來的「粗羅綢緞」為材質做成蝴蝶結，中間搭配嵌有「Ferragamo」刻印字樣的金屬銘牌，透過圓弧狀鞋型、低跟呈現低調百搭的姿態，向來是不少工作類型需要站上一整天的相關從業人士（像是百貨櫃姐）的愛鞋，另外也有不同高度的鞋跟款。
有趣的是，這雙鞋在當初生產時還發生過小插曲，羅緞帶蝴蝶結曾在樣鞋生產時進行過修改，原本計畫要改成皮革蝴蝶結，但陰錯陽差下這項指令最終並未下達Ferragamo工坊，最後就成了我們後來看到的Vara女鞋。多年來Vara女鞋不斷延伸，除了全新芭蕾舞Varina平底鞋之外，蝴蝶結的材質也有了變化，像是呼應近來的節慶氛圍就打造出亮片款，2020春季把圓弧狀改成尖頭款的Viva女鞋也預計約在明年二、三月開賣，以更俐落纖細的外型登場，蝴蝶結也改成皮革款。今年九月在米蘭的時裝周上，模特兒們也搶先示範了這款尖頭Viva蝴蝶結鞋，搭配短襪復古俏皮，也有點像是襪靴的樣式，百變搶眼。
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