Ferragamo經典Vara變身尖頭鞋！皮革蝴蝶結優雅大加分

2019-11-27 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



女人的鞋櫃裡永遠少了一雙鞋！談到時尚界經典鞋款，義大利品牌Salvatore Ferragamo的Vara女鞋系列絕對是代表之一。蝴蝶結元素搭配簡約典雅的鞋型設計，從1978年誕生至今就是常賣的人氣商品。今年Vara女鞋迎來40周年生日，品牌除了找來全球指標性的時尚達人參與拍攝Follow Vara線上特企之外，不斷延伸此系列鞋款做出的嶄新設計也即將上市。

Vara女鞋的歷史要回溯到1978年，當時因為Ferragamo先生的長女Fiamma Ferragamo女士認為品牌店內缺少了一款優美典雅並不失休閒日常的女鞋，所以親自操刀設計，以織布機所織出來的「粗羅綢緞」為材質做成蝴蝶結，中間搭配嵌有「Ferragamo」刻印字樣的金屬銘牌，透過圓弧狀鞋型、低跟呈現低調百搭的姿態，向來是不少工作類型需要站上一整天的相關從業人士（像是百貨櫃姐）的愛鞋，另外也有不同高度的鞋跟款。