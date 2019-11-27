灌籃高手明年回歸！不只漫畫 流川楓「神鞋」也回來啦

2019-11-27 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



《灌籃高手》中流川楓穿著的Air Jordan 5 紅火焰配熱即將於明年回歸。圖／番社劇照 分享 facebook 日本熱血籃球漫畫《灌籃高手》是許多六七年級生的童年記憶，就在日前，出版社宣布這漫畫「神作」即將於2020東京奧運年重新回歸的同時，其實劇中迷倒許多少女的主角之一「流川楓」的經典戰靴，也悄悄有了復刻上市的消息，許多鞋迷得知後也紛紛表示：「這才是籃球鞋！」、「想要這雙嗚嗚」。

日本熱血漫畫《灌籃高手》以籃球為題材，是陪伴無數人的同年、青春回憶，儘管在1996年就停止連載，但到現在還是有許多死忠漫畫、動畫迷支持。出版社也宣布，將在對於日本有指標性意義的2020年，發行《灌籃高手》系列的全新作品。

自從90年代開始連載的《灌籃高手》，是以日本高中生熱血籃球為主題，講述湘北高中籃球校隊制霸全國的奮戰故事，漫畫中主角如櫻木花道、流川楓、赤木剛憲及晴子等，都擁有一大票粉絲，就在暌違22年後，出版社集英社突然宣布將於2020年4月發行全新插圖集，作者井上雄彥也特別在推特放上一張主角櫻木花道的眼睛特寫，瞬間讓漫畫迷沸騰起來。