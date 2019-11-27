就是要女孩失心瘋！寶格麗微風快閃店收藏2大限定包款

2019-11-27 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



從即日起至2020年2月25日，高級珠寶品牌寶格麗選在微風廣場一樓，打造期間快閃概念店。圖／BVLGARI提供 分享 facebook 從即日起至2020年2月25日，高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）選在微風廣場一樓，打造期間快閃概念店。延續了先前在台北101的店裝，以義式甜蜜生活風情為主題，嵌以仿若電影遊樂園場景的圓形燈泡，讓人眼睛為之一亮。而更讓消費者驚喜的是，在這間快閃店更提供了2大限定包款，就是要女性消費者們，荷包徹底失守。

寶格麗再次以亮眼的桃紅色、橘色與金色為主色調，並使用歡騰色彩、大膽線條和霓虹裝飾位於微風廣場的期間快閃概念店POP (UP) CORN STORE。品牌利用1960年代的義大利老電影的靈感為發想，陳列爆米花造型的陶瓷擺飾增添了趣味感，給人彷彿置身電影場景般的夢幻，一直都是民眾駐足拍照的打卡熱點。而為了要開設這家期間快閃店，寶格麗還推出獨家限定的Serpenti Forever系列薔薇石英粉小牛皮肩背包，包身為小牛皮搭配經典黑白琺瑯蛇頭點綴，讓粉紅控愛不釋手。