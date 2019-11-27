黑色購物節第3彈！民眾瘋搶好市多「除濕機」超熱門
好市多「黑色購物節」進入第3天，內湖店相較前一天清晨已出現排隊人潮，昨日搶先公布9大商品中，以婆婆媽媽最愛的「象印 衣物乾燥除濕機」銷量最佳，原價9999元，特價8499元，下殺84折優惠，吸引民眾搶購。
第三波黑五限定商品價格出爐，「0.68克拉18K金圓形鑽石戒指」原價72,499元，優惠價65,499元，折扣7,000元；「24K黃金鳳梨擺飾」原價78,135元、折扣13,000元；「24K黃金光面手環」原價30,429元，折扣1,410元，優惠價29,019元；「ASUS 13.3吋360度翻轉筆電」特價28,499元；「SAMSUNG 43吋4K智慧連網電視」原價14,999元，優惠價12,299元；「BOSCH 60公分獨立式洗碗機」原價29,999元，折扣3,500元，優惠價26,499元；「STAUB 鑄鐵圓鍋含蓋及不鏽鋼蒸籠」特價5,479元；「SOFTITEX 印花毯」優惠價299元，超高CP值商品，成功吸引消費者目光。
好市多今年首度將活動延長至7天，目前也是「全球最長黑色購物節」，好市多表示，連續7天活動將於前一晚在官方APP公開部分「特惠」商品，共計超過100項，愈到後面好康愈多，消費者敬請期待。
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